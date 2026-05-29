Suiza quiere hacerse fuerte en la Copa Mundo

Una de las selecciones más regulares de Europa. Equipo sólido, ordenado y competitivo, habitual en fases finales. Este es su sexto Mundial consecutivo. La última vez que estuvo ausente fue en 2002.

Su clasificación se dio con el pasaje directo de la fase de grupos de la UEFA al imponerse en el grupo B con 14 puntos, producto de 4 vitorias u dos empates; superando en la tabla de posiciones a Kosovo (11), Eslovenia (4) y Suecia (2).

Historial en Mundiales: 12 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor participación: Cuartos de final (1934, 1938, 1954)

Ranking FIFA actual: 19 (1649.40 puntos)

Jugadores clave:

Suiza

Granit Xhaka (Edad: 33 años/27/09/1992 – Basilea | Altura: 1,86m | Posición: Centrocampista| Equipo: Sunderland AFC (ENG)| Partidos con la selección: 144 | Goles con la selección: 16)

Breel Embolo

Manuel Akanji

DT: Murat Yakin (SUI – 51 años) Como jugador pasó por clubes de Suiza, Alemania y Turquía, mientras que su carrera de entrenador se ha centrado en su país, con apenas una experiencia en Rusia. Está en el cargo de entrenador de Suiza desde agosto del 2021.

Fixture:

12/6: Catar vs Suiza | 2:00 p.m. | Levi’s Stadium, Santa Clara

18/6: Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p.m. |SoFi Stadium, Inglewood

24/6: Suiza vs Canadá |2:00 p.m. | BC Place, Vancouver

Distancias:

Catar vs Suiza | Berna / Levi’s Stadium, Santa Clara: 9378 km

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p.m. | Levi’s Stadium, Santa Clara / SoFi Stadium, Inglewood: 504 km

Suiza vs Canadá |2:00 p.m. | SoFi Stadium, Inglewood / BC Place, Vancouver: 1749 km

*Total entre sedes: 2253 km | total desde su capital (Doha): 11631 km

Convocados:

Porteros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)

Defensas: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)

Centrocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)

Delanteros: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)

Director Técnico: Murat Yakin