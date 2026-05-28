Lucas González defendió a Kevin Castaño en medio de las críticas: “Es el mejor mediocentro del fútbol colombiano”

Kevin Castaño y Lucas González - Fotos: Redes sociales del Tolima y de River el 28 de mayo del 2026

Kevin Castaño atraviesa uno de esos momentos extraños que suelen aparecer en la carrera de cualquier futbolista. Por un lado, sigue siendo parte del mapa grande de la Selección Colombia, viene de consolidarse en el fútbol internacional y aparece entre los nombres importantes de River Plate; pero, por el otro, su presente también ha estado rodeado de críticas, discusiones y señalamientos sobre lo que puede ofrecer en una zona del campo donde cada error se nota demasiado.

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En medio de ese ruido, Lucas González decidió salir con una frase que no pasó desapercibida. Durante una entrevista con Win Sports, el técnico de Deportes Tolima no solo respaldó al volante colombiano, sino que lo puso en un lugar bastante alto dentro del análisis futbolístico nacional.

“Para mí, Kevin Castaño es el mejor mediocentro del fútbol colombiano. Hablando como pivote mediocentro, perfil Sergio Busquets o Rodri o ese perfil de mediocentro organizador. Desde el punto de vista futbolístico este equipo necesita a Kevin Castaño”, aseguró Lucas González durante la conversación con Win Sports.

Lucas González llenó de elogios a Kevin Castaño

La frase de Lucas González toma fuerza porque llega en un contexto en el que Castaño ha estado bajo la lupa. El mediocampista no es un jugador de fuegos artificiales, gambetas largas o goles constantes, sino uno de esos volantes que suelen ser juzgados por detalles menos evidentes: la ubicación, el primer pase, la presión, los cierres, la orientación corporal y la capacidad para darle equilibrio a un equipo.

Por eso, cuando González lo compara con perfiles como Sergio Busquets o Rodri, no está diciendo que el colombiano tenga el mismo recorrido o impacto que dos referentes mundiales de la posición, sino que habla de un tipo de mediocentro organizador que entiende el juego desde la base de la jugada. Es decir, un pivote que no necesita aparecer en todos los resúmenes para ser importante.

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Contra todo pronóstico, en una conversación que pudo quedarse en el análisis general del fútbol colombiano, el entrenador fue directo y puso el nombre de Kevin Castaño sobre la mesa como una referencia de calidad para esa posición.

Un presente entre Selección Colombia, River y cuestionamientos

El presente de Kevin Castaño no se puede mirar únicamente desde la crítica. El volante fue incluido por Néstor Lorenzo en la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026, según reportó El País, dentro de un grupo en el que aparecen nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Richard Ríos y Juan Fernando Quintero.

Ese dato no es menor. Estar en una convocatoria mundialista habla de confianza, continuidad dentro del proceso y una valoración técnica que va más allá del debate de redes sociales. Castaño ha sido parte del ciclo de Lorenzo y se mantiene como una alternativa real en una mitad de cancha donde Colombia tiene competencia fuerte y perfiles muy distintos.

Además, su nombre también aparece ligado al presente de River Plate, uno de los clubes más exigentes de Sudamérica. AS señaló meses atrás que Castaño estaba entre los futbolistas relacionados con River con mayor valor estimado de transferencia en el continente, dentro de un análisis sobre el peso económico y deportivo del equipo argentino.

Pero justamente ese escenario también aumenta la presión. En River no hay tiempo para procesos tranquilos ni para actuaciones discretas. Cada partido se revisa con lupa, cada pérdida puede convertirse en discusión y cada volante central termina expuesto si el equipo no funciona de manera colectiva.

¿Por qué Lucas González lo valora tanto?

La explicación parece estar en el tipo de jugador que es Castaño. El colombiano puede no ser el más vistoso, pero tiene características que los entrenadores suelen valorar bastante: intensidad para recuperar, capacidad para ocupar espacios, lectura para cortar avances rivales y una salida que, cuando está fino, puede ayudar a ordenar al equipo desde atrás.

En el fútbol colombiano y sudamericano, donde muchas veces los partidos se parten por intensidad, duelos físicos y transiciones rápidas, tener un volante que pueda sostener el medio y darle un primer pase limpio a sus compañeros se convierte en una necesidad. Ahí es donde Lucas González parece ver una virtud clara en Castaño.

La comparación con Busquets o Rodri no debe leerse como una exageración literal, sino como una forma de explicar el perfil. Un mediocentro que organiza, que equilibra y que permite que otros futbolistas brillen más adelante. Ese tipo de tareas muchas veces no se celebran tanto, pero cuando faltan, el equipo las sufre de inmediato.

Un respaldo en el momento indicado

Preocupante sería reducir el presente de Kevin Castaño únicamente a las polémicas o a las críticas. El volante tiene cosas por mejorar, como cualquier futbolista, pero también ha construido una carrera que lo llevó de Águilas Doradas al exterior, a la Selección Colombia y a un club de enorme exigencia como River Plate.

Por eso la frase de Lucas González generó conversación. No fue un simple elogio de compromiso, sino una defensa futbolística de un jugador que, para el técnico, tiene condiciones poco comunes en el país. En medio del ruido, las dudas y las discusiones, el entrenador dejó claro que su valoración va por el juego, no por la popularidad del momento.

Kevin Castaño vive un presente cargado de presión, pero también de oportunidades. Estar en River y en la Selección Colombia lo obliga a responder a un nivel alto, pero también confirma que su nombre sigue siendo tenido en cuenta en escenarios grandes. Y mientras algunos lo discuten, Lucas González fue contundente: para él, Castaño es el mejor mediocentro del fútbol colombiano.