Este es el panorama de Argelia para la Copa del Mundo donde esperan volver a jugar unos octavos de final

Argelia - Fotos: Redes sociales de Mahrez el 27 de mayo del 2026

La selección de Argelia afronta el Mundial de 2026 con la intención de consolidarse como una de las potencias emergentes del fútbol africano. Con una generación talentosa liderada por Riyad Mahrez, el equipo busca mejorar sus antecedentes recientes y dejar una huella más profunda en el torneo.

Argelia se caracteriza por su juego técnico, velocidad por las bandas y una identidad ofensiva que puede complicar a rivales de mayor tradición. La clave estará en su solidez defensiva y en la regularidad a lo largo de la fase de grupos. Si logra equilibrio entre experiencia y juventud, el conjunto argelino tiene argumentos para competir y aspirar a avanzar a instancias decisivas.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 5 de 23 (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026)

Mejor participación: Octavos de final (2014)

Ranking FIFA actual: Puesto 28

Fixture de Argelia:

Martes, 16 de junio 2026

8:00 p.m. l Argentina vs. Argelia - Arrowhead Stadium, Kansas City

Lunes, 22 de junio 2026

10:00 p.m. l Jordania vs. Argelia - Levi's Stadium, Santa Clara

Sábado, 27 de junio 2026

9:00 p.m. l Argelia vs. Austria – Arrowhead Stadium, Kansas City

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Argelia para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de Argelia es en Lawrence, Kansas

1. De Kansas a Santa Clara ida y vuelta: 4.784 kilómetros

Argelia tendrá que viajar 4.784 kilómetros en la fase de grupos

Jugadores clave

Riyad Mahrez:

● Edad: 35 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Al-Ahli (Arabia Saudita)

● Partidos con la selección: 113 partidos

● Goles con la selección: 38 goles

Perfil del DT:

Vladimir Petković es el director técnico de la selección de Argelia desde 2024. Como futbolista desarrolló su carrera principalmente en Suiza, con pasos por clubes como Sion, Bellinzona y Locarno. Tras su retiro, inició su trayectoria como entrenador en el fútbol suizo, dirigiendo equipos como Bellinzona, Lugano, Young Boys y nuevamente Sion.

Más adelante asumió en la Lazio, donde obtuvo la Coppa Italia 2012-13. Entre 2014 y 2021 estuvo al frente de la selección de Suiza, clasificándola a la Copa del Mundo de 2018 y a las Eurocopas de 2016 y 2020, alcanzando los cuartos de final en esta última. Posteriormente, dirigió al Girondins de Bordeaux antes de asumir en Argelia.