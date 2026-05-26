¿Cómo llega la selección de Australia a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá?

Asutralia - Foto: Redes sociales de Nestory Irankunda el 26 de mayo del 2026

Australia afronta el Mundial de 2026 tras superar la fase de clasificación asiática y el repechaje, manteniendo una estructura táctica definida. Bajo Tony Popovic, el equipo ha utilizado sistemas como 3-4-2-1 o 4-2-3-1, con énfasis en el orden defensivo y transiciones rápidas. Presenta registros de gol moderados y una defensa que suele sostener bloques compactos.

Futbolistas como Mathew Ryan en portería y Jackson Irvine en el mediocampo aportan experiencia, mientras que jugadores en ligas europeas complementan la base. El equipo recurre con frecuencia al juego directo y a la presión en momentos específicos. Su rendimiento depende de la eficacia en segundas jugadas y la solidez sin balón.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 7 de 23 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)

Mejor participación: Octavos de final (2006 y 2022)

Ranking FIFA actual: Puesto 27

Fixture de Australia:

Sábado, 13 de junio 2026

11:00 a.m. l Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver

Viernes, 19 de junio 2026

8:00 p.m. l Estados Unidos vs. Australia - Estadio Lumen Field, Seattle

Jueves, 25 de junio 2026

9:00 p.m. l Paraguay vs. Australia – Levi’s Stadium, Santa Clara

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Australia para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Australia es en Alameda, California

2. De Vancouver a Seattle: 550 kilómetros

3. De Seattle a Santa Clara: 1.139

Australia tendrá que viajar 1.689 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Nestory Irankunda

● Edad: 20 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Watford (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 13 partidos

● Goles con la selección: 5 goles

Perfil del DT:

Tony Popovic es un exdefensor y actual seleccionador de Australia. Asumió el cargo en 2024, tras consolidar una destacada trayectoria como entrenador a nivel de clubes. Inició su carrera técnica en el Western Sydney Wanderers, con el que ganó la Liga de Campeones de Asia en 2014, un logro histórico. Luego dirigió equipos como Perth Glory y Melbourne Victory, destacándose por su solidez defensiva y disciplina táctica.

Como jugador, fue internacional con Australia y tuvo experiencia en Europa. Bajo su mando, el equipo logró clasificar al Mundial de 2026, consolidando su competitividad en la confederación de Asia. Su perfil combina orden táctico, experiencia internacional y liderazgo en procesos exigentes.