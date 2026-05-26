Así llega Bélgica a la Copa del Mundo con el último adiós a su generación dorada

La Selección de Bélgica se prepara para una nueva participación mundialista con la ambición intacta de conquistar, por primera vez, el título. Tras varios años instalada entre las potencias europeas, Bélgica ha consolidado una identidad competitiva, combinando talento joven con experiencia internacional.

Aunque la llamada “generación dorada” ha ido renovándose, el equipo mantiene su protagonismo en torneos continentales y clasificatorias exigentes. Su rendimiento reciente muestra altibajos, pero también señales de evolución táctica y recambio generacional. En el próximo Mundial, Bélgica buscará reafirmar su lugar en la élite, superar sus mejores actuaciones previas y dar el paso definitivo hacia la consagración global, que es lo que tanto se les exige.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 15 de 23 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Mejor participación: Tercer lugar (2018)

Ranking FIFA actual: Puesto 9

Fixture de Bélgica:

Lunes, 15 de junio 2026

2:00 p.m. l Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle

Domingo, 21 de junio 2026

2:00 p.m. l Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Inglewood

Viernes, 26 de junio 2026

10:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Bélgica - BC Place, Vancouver

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Bélgica para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de Bélgica es en Renton, Washington.

1. De Seattle a Inglewood: 1,551 kilómetros

2. De Inglewood a Vancouver: 1.752 kilómetros

Bélgica tendrá que viajar 3.303 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Jeremy Doku

● Edad: 23 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Manchester City (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 41 partidos

● Goles con la selección: 7 goles

Perfil del DT:

El francés Rudi García asumirá el reto de dirigir a la Selección de Bélgica en el Mundial, respaldado por una carrera amplia en la élite europea. Su mayor logro llegó con el Lille OSC, donde conquistó la Ligue 1 y la Copa de Francia en la temporada 2010-11.

Posteriormente, dirigió a la AS Roma, logrando dos subcampeonatos de la Serie A, y al Olympique de Marsella, con el que fue subcampeón de la Europa League en 2018. También tuvo pasos por el Olympique de Lyon y el Al-Nassr. Con ese recorrido, buscará guiar a Bélgica hacia su primer título mundial en el cierre de la ‘generación dorada’.