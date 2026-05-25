De la mano de Gustavo Alfaro, así llega la Selección de Paraguay a la Copa del Mundo

Paraguay disputará el Mundial de 2026 tras clasificar por la eliminatoria de Conmebol, con un equipo que ha basado su rendimiento en la solidez defensiva. Bajo Gustavo Alfaro, suele utilizar esquemas como 4-4-2 o 4-2-3-1, con líneas compactas y baja exposición en salida. Ha recibido pocos goles en el tramo decisivo de la clasificación, pero mantiene cifras ofensivas limitadas.

Jugadores como Gustavo Gómez lideran la zaga, mientras que Miguel Almirón aporta desequilibrio en transición. La propuesta prioriza bloques medios y repliegue, con ataques directos y uso de balón largo. Su rendimiento dependerá de la eficacia en áreas y la reducción de errores puntuales.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 9 de 23 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2026)

Mejor participación: Cuartos de final (2010)

Ranking FIFA actual: Puesto 40

Fixture de Paraguay:

Viernes, 12 de junio 2026

8:00 p.m. l Estados Unidos vs. Paraguay - SoFi Stadium, Inglewood

Viernes, 19 de junio 2026

10:00 p.m. l Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

Jueves, 25 de junio 2026

9:00 p.m. l Paraguay vs. Australia – Levi’s Stadium, Santa Clara

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Paraguay para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Paraguay es en San José, California

1. De Inglewood a Santa Clara: 550 kilómetros

Paraguay tendrá que viajar 550 kilómetros en la fase de grupos

Jugador clave

Julio Enciso:

● Edad: 22 años

● Posición: Mediocentro ofensivo

● Equipo: Estrasburgo (Francia)

● Partidos con la selección: 31 partidos

● Goles con la selección: 4 goles

La gran duda:

Diego Gómez: El volante del Brighton sufrió una lesión que comprometió ligeramente sus ligamentos de la rodilla en un duelo contra el Tottenham durante el mes de abril del 2026.

Perfil del DT:

Gustavo Alfaro es un experimentado entrenador argentino y actual seleccionador de Paraguay. Asumió el cargo en 2024 con el objetivo de reconstruir al equipo y devolverlo a la élite sudamericana. A lo largo de su carrera dirigió clubes como Boca Juniors, Huracán, Arsenal de Sarandí y Liga de Quito, con la que ganó la Copa Sudamericana en 2009.

También fue seleccionador de Ecuador, al que llevó al Mundial de 2022. Es reconocido por su solidez táctica, orden defensivo y capacidad para potenciar planteles competitivos. Bajo su conducción, Paraguay logró clasificar al Mundial de 2026, regresando a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.