Así llega Estados Unidos a la Copa del Mundo, donde oficiarán como anfitriones

Estados Unidos afronta el Mundial de 2026 con clasificación directa por su condición de anfitrión y un proceso que ha priorizado continuidad en su base. El equipo ha alternado esquemas como 4-3- 3 y 4-2-3-1, con uso frecuente de extremos abiertos y laterales proyectados.

Christian Pulisic concentra gran parte de la generación ofensiva, mientras que Giovanni Reyna se mueve entre líneas y Weston McKennie aporta llegada desde segunda línea. Tyler Adams cumple funciones de contención y equilibrio. El equipo registra altos volúmenes de presión en campo rival, pero ha mostrado dificultades en defensa posicional, especialmente ante ataques rápidos y cambios de orientación.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 12 de 23 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 y

2026).

Mejor participación: Tercer lugar (1930)

Ranking FIFA actual: Puesto 16

Fixture de Estados Unidos:

Viernes, 12 de junio 2026

8:00 p.m. l Estados Unidos vs. Paraguay - SoFi Stadium, Inglewood

Viernes, 19 de junio 2026

8:00 p.m. l Estados Unidos vs. Australia - Estadio Lumen Field, Seattle

Jueves, 25 de junio 2026

9:00 p.m. l Turquía vs. Estados Unidos - SoFi Stadium, Inglewood

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Estados Unidos para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Estados Unidos es en Ciudad de Orange, California.

1. De Inglewood a Seattle, ida y vuelta: 3.148 kilómetros

Estados Unidos tendrá que viajar 3.148 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Christian Pulisic

● Edad: 27 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Milan (Italia)

● Partidos con la selección: 84 partidos

● Goles con la selección: 32 goles

Bajas:

Patrick Agyemang: Se rompió el tendón de Aquiles a principios de abril del 2026 durante un partido entre su club, el Derby County, ante el Stoke City, en la segunda división inglesa.

Perfil del DT:

Mauricio Pochettino es un entrenador argentino y actual seleccionador de Estados Unidos. Asumió el cargo en 2024 con el reto de consolidar un proyecto competitivo de cara al Mundial que el país coorganiza. Inició su carrera en el Espanyol y luego dirigió al Southampton, Tottenham (al que llevó a una final de Champions League), PSG y Chelsea, acumulando amplia experiencia en la élite europea.

Es reconocido por su intensidad, presión alta y desarrollo de jóvenes talentos. Como jugador, fue internacional con Argentina. Bajo su dirección, Estados Unidos espera tener una buena presencia en el Mundial de 2026, fortaleciendo su identidad de juego y perfil competitivo que ha destacado en los últimos años.