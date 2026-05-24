“Juro por Dios que pensé que me moría”: Caos y heridos en la final del fútbol argentino

La final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, en la que Belgrano venció 3-2 a River Plate en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, estuvo empañada por graves incidentes en los accesos al escenario deportivo antes del inicio del compromiso.

Miles de aficionados llegaron hasta Córdoba para presenciar la definición del campeonato, pero la organización y el operativo de seguridad quedaron en el centro de las críticas luego de los desbordes registrados en los ingresos destinados a la hinchada de River.

Según reportaron medios argentinos como Infobae y Olé, el mayor problema se presentó en el acceso a la tribuna Popular Willington, donde se generaron largas filas y una aglomeración que terminó superando los controles de seguridad y los molinetes de ingreso.

La desesperación de muchos aficionados por entrar antes del pitazo inicial provocó empujones, corridas y momentos de tensión. En videos difundidos en redes sociales y en transmisiones de televisión se observó a hinchas atrapados entre vallas y muros, algunos de ellos tirados en el suelo mientras recibían atención.

La situación se agravó cuando efectivos policiales montados a caballo intentaron contener a la multitud. Testigos denunciaron golpes con bastones y maniobras que terminaron aumentando el caos en las afueras del estadio.

De acuerdo con los reportes, varias personas sufrieron heridas, cortes y ataques de pánico debido a la presión de la multitud y la falta de espacio para movilizarse. Incluso, algunos aficionados decidieron no ingresar al estadio para evitar quedar atrapados en medio de los disturbios.

Un aficionado relató entre lágrimas: “Casi morimos”, mientras su compañero, malherido, hasta le pidió ayuda al reportero para que le ayudara a buscar el calzado.

Otro de los problemas estuvo relacionado con entradas inválidas adquiridas en reventa, situación que dejó a numerosos seguidores afuera del escenario deportivo mientras el partido ya se disputaba.

Aunque el operativo tenía definidos los sectores para cada hinchada —River en la Popular Willington y platea Ardiles, y Belgrano en la Popular Artime y platea Gasparini—, la cantidad de personas y las fallas logísticas terminaron generando un ambiente de tensión en la previa de una de las finales más esperadas del fútbol argentino.

Mientras dentro del campo Belgrano celebraba un histórico triunfo 3-2 sobre River Plate, afuera del estadio muchos aficionados vivieron momentos de angustia que opacaron la fiesta deportiva.