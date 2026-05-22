República Checa jugará su primer Mundial bajo este nombre y este es su perfil previo al debut

República Checa - Foto: Redes sociales de la federación de Chequia el 22 de mayo del 2026

A pesar de haber llegado a dos finales de la Copa del Mundo bajo la bandera de Checoslovaquia, República Checa no ha podido tener regularidad dentro de este tipo de certámenes, habiendo participado en una oportunidad antes de este 2026. Ahora, tras superar el repechaje, los europeos buscarán poder dar la sorpresa en su grupo y avanzar de fase por primera vez en su historia.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 2 de 23 (2006 y 2026)

Mejor participación: Tercer puesto en fase de grupos (2006)

Ranking FIFA actual: Puesto 41

Fixture de República Checa

Jueves, 11 de junio 2026

9:00 p.m. l Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Akron, Zapopan

Jueves, 18 de junio 2026

11:00 a.m. l República Checa vs. Sudáfrica – Mercedes Benz Stadium, Atlanta

Miércoles, 24 de junio 2026

8:00 p.m. l México vs. República Checa - Estadio Azteca, CDMX

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar República Checa para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de República Checa no está definida (acaban de clasificar por repechaje)

4. De Zapopan a Atlanta: 2.250 kilómetros

5. De Atlanta a CDMX: 2.141 kilómetros

República Checa tendrá que viajar 4.391 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Patrik Schick:

● Edad: 30 años

● Posición: Delantero centro

● Equipo: Bayer Leverkusen (Alemania)

● Partidos con la selección: 52 partidos

● Goles con la selección: 25 goles (Cuarto máximo goleador histórico)

Perfil del DT:

El entrenador checo Miroslav Koubek asumió como director técnico de la Selección de República Checa en 2025, marcando su primera experiencia al frente del combinado absoluto. Con una trayectoria consolidada en el fútbol local, Koubek ha dirigido a varios clubes de la liga checa, destacándose su paso por Viktoria Plzeň, con el que conquistó el título de liga en la temporada 2014-2015.

También ha estado al frente de equipos como Bohemians 1905 y Hradec Králové. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito doméstico, donde ha acumulado experiencia en la gestión de planteles y competiciones locales.