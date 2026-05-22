Jugador de Atlético Nacional estaría cerca de cerrar su fichaje con el Liverpool de Arne Slot

Atlético Nacional podría estar muy cerca de cerrar una de esas operaciones que llaman bastante la atención en el fútbol colombiano. Samuel Martínez, una de las joyas juveniles del equipo verdolaga y figura de la Selección Colombia Sub-17, estaría próximo a convertirse en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra.

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La noticia no es menor, porque se trata de uno de los talentos jóvenes que más expectativa ha generado en los últimos meses. Su nombre ya venía siendo seguido por varios clubes importantes de Europa, pero ahora el Liverpool aparece como el equipo que habría tomado ventaja para quedarse con el mediocampista ofensivo.

Samuel Martínez estaría cerca del Liverpool

De acuerdo con reportes de mercado citados por Transfermarkt, Samuel Martínez sería jugador del Liverpool y firmaría un contrato por cinco temporadas. La operación, según esa versión, podría cerrarse por una cifra cercana al millón de dólares, aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente por Atlético Nacional ni por el club inglés.

Ese matiz es clave. Por ahora, lo correcto es hablar de una negociación avanzada o de un acuerdo encaminado, pero no de una oficialización definitiva. Ni Nacional ni Liverpool han publicado comunicados confirmando el traspaso, por lo que la información debe manejarse como versión de mercado hasta que alguno de los clubes lo haga público.

Lo que sí parece claro es que Martínez ha despertado interés en Europa por su rendimiento con la Selección Colombia Sub-17. El futbolista viene de ganar visibilidad en el Sudamericano de la categoría, donde hizo parte de una generación colombiana que consiguió el título continental y aumentó la exposición internacional de varios jugadores.

Una apuesta a futuro para el Liverpool

En caso de concretarse, el movimiento tendría sentido dentro de la lógica del fútbol europeo actual. Equipos como Liverpool suelen seguir talentos sudamericanos desde edades tempranas, asegurarlos antes de que su precio se dispare y luego integrarlos a sus academias o estructuras juveniles cuando cumplan los requisitos necesarios.

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Según los reportes conocidos, Martínez se uniría al club inglés cuando cumpla la mayoría de edad. Eso significa que, aunque la operación pueda quedar pactada antes, su incorporación plena dependería de los tiempos reglamentarios y administrativos propios de este tipo de fichajes internacionales con menores de edad.

Para Nacional, la posible venta también representaría un reconocimiento a su trabajo formativo. El club antioqueño ha producido jugadores de alto nivel durante años y, si se concreta una transferencia al Liverpool, sería otro golpe importante en términos de vitrina internacional.

Nacional podría perder una de sus grandes promesas

Preocupante para los hinchas verdes, claro, es que una de las grandes promesas del club podría salir antes de consolidarse en el primer equipo. Sin embargo, también es cierto que una oportunidad de este tamaño no aparece todos los días, mucho menos cuando se trata de un gigante de la Premier League.

Martínez, por ahora, sigue siendo jugador de Atlético Nacional hasta que exista confirmación oficial. Pero el ruido alrededor de su nombre ya marca una tendencia clara: Europa lo tiene en el radar y Liverpool estaría dispuesto a apostar por él.

Se espera que en los próximos días pueda haber más claridad sobre los detalles de la negociación, los tiempos de incorporación y la postura oficial de los clubes. Mientras tanto, la frase segura es esta: Samuel Martínez todavía no ha sido presentado por Liverpool, pero su nombre ya está muy cerca de una operación que podría cambiarle la carrera por completo.