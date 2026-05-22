Corea del Sur llega con todas sus armas a la Copa del Mundo en busca de pasar de ronda

Corea del Sur - Foto: Redes de la selección el 22 de mayo del 2026

Corea del Sur vuelve a compartir grupo con México después de lo que fue el Mundial de Rusia en 2018, donde además ambos rivales derrotaron a Alemania, siendo dos de los grandes batacazos de esa edición. Ahora, con más figuras en su plantilla y experiencia en citas de esta magnitud, los asiáticos esperan mejorar sus últimas presentaciones ante el mundo, peleando no solo por el paso a la siguiente ronda, sino también por el liderato de su zona.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 12 de 23 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)

Mejor participación: Cuarto puesto (2002)

Ranking FIFA actual: Puesto 25

Fixture de Corea del Sur:

Jueves, 11 de junio 2026

9:00 p.m. l Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Akron, Zapopan

Jueves, 18 de junio 2026

8:00 p.m. l México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Zapopan

Miércoles, 24 de junio 2026

8:00 p.m. l Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio BBVA Bancomer, Nuevo León

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Corea del Sur para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Corea del Sur es en Guadalajara, México

2. De Zapopan a Nuevo León ida y vuelta: 550 kilómetros

Corea del Sur tendrá que viajar 550 kilómetros en la fase de grupos (vuelos de ida y vuelta)

Jugador a seguir:

Son Heung Min

● Edad: 33 años

● Posición: Extremo y capitán

● Equipo: Los Ángeles FC (USA)

● Partidos con la selección: 143 partidos

● Goles con la selección: 54 goles (segundo máximo goleador histórico)

Perfil del DT:

El entrenador surcoreano Hong Myung-bo dirige a la Selección de Corea del Sur tras asumir nuevamente el cargo en 2024. Como futbolista, fue capitán del equipo que alcanzó las semifinales del Mundial de 2002 y disputó cuatro Copas del Mundo (1990, 1994, 1998 y 2002).

Inició su carrera como técnico en selecciones juveniles y dirigió al combinado olímpico que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También estuvo al frente de la selección absoluta entre 2013 y 2014, incluyendo el Mundial de Brasil 2014. A nivel de clubes, dirigió a Ulsan Hyundai, con el que ganó la K League en 2022.