Sebastián Villa anotó un golazo que estuvo marcado de enorme polémica en la Libertadores

Más allá de todas las polémicas que se han tejido por su inclusión en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, Sebastián Villa está hablando dentro del terreno de juego y este jueves se reportó, solo en el primer tiempo, con gol, cargado de polémica, y asistencia.

Fue en el duelo de visitante de su equipo, Independiente Rivadavia ante La Guaira de Venezuela que el colombiano se hizo sentir.

Primero, apareció a los 20 minutos de partido para poner un centro preciso a la cabeza de Alex Arce que conectó para abrir el marcador.

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Pese a que Diego Osio logró igualar de manera parcial, el extremo de nuestro país volvió a decir presente, pero esta vez como anotador.

Fue a los 34 minutos que el número 22 de la visita inició la jugada, cediendo el balón a Matías Fernández que se inventó un jugadón, picando el balón al área en donde volvió a aparecer Sebastián Villa para empalmar de aire y poner el 2-1 en el marcador.

Sin embargo, esta anotación estuvo cargada de polémica porque la juez de línea levantó la bandera y se quedó con la misma arriba desde el pase de Villa a Fernández en media cancha. Tras la revisión del VAR, se señaló habilitado al jugador y se validó el gol. Sin embargo, los jugadores de La Guaira protestaron sobremanera alegando que la bandera de la juez se mantuvo arriba y daban por cancelada la jugada.

Los reclamos fueron desestimados ante la falta de fuera de lugar y el árbitro principal validó el gol de Sebastián Villa.