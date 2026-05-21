Así llega Sudáfrica a la Copa del Mundo: Hacen parte del grupo A con México, República Checa y Corea del Sur

Sudafrica - Foto: Redes sociales de la federación sudafricana de fútbol el 21 de mayo del 2026

Los africanos son recordados por organizar una de las Copas Mundiales más memorables de la historia en el 2010, donde además hicieron una de sus mejores presentaciones sin pasar de fase de grupos. Ahora, nuevamente en la zona A, esperan poder avanzar de ronda sorprendiendo a los anfitriones de la mano de jugadores con experiencia en su liga local, y algunos más regados por equipos del mundo.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 4 de 23 (1998, 2002, 2010 y 2026)

Mejor participación: Tercer puesto en fase de grupos (2002 y 2010)

Ranking FIFA actual: Puesto 60

Fixture de Sudáfrica:

Jueves, 11 de junio 2026

2:00 p.m. l México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, CDMX

Jueves, 18 de junio 2026

11:00 a.m. l República Checa vs. Sudáfrica – Mercedes Benz Stadium, Atlanta

Miércoles, 24 de junio 2026

8:00 p.m. l Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio BBVA Bancomer, Nuevo León

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Sudáfrica para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Sudáfrica es en Pachuca

1. De Pachuca a CDMX: 93 kilómetros

2. De CDMX a Atlanta: 2.141 kilómetros

3. De Atlanta a Nuevo León: 1.300 kilómetros

Sudáfrica tendrá que viajar 3.534 kilómetros en la fase de grupos

Jugadores clave

Lyle Foster:

● Edad: 25 años

● Posición: Delantero centro

● Equipo: Burnley (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 26 partidos

● Goles con la selección: 10 goles

Perfil del DT:

El entrenador belga Hugo Broos dirige a la Selección de Sudáfrica desde 2021, consolidando un proceso basado en la renovación del plantel y la competitividad en África. Con amplia trayectoria en el fútbol europeo y africano, alcanzó su mayor logro al conquistar la Copa Africana de Naciones 2017 con Camerún.

Su estilo se caracteriza por el orden táctico y la disciplina colectiva. Bajo su mando, Sudáfrica ha recuperado protagonismo regional y busca consolidarse en eliminatorias y torneos internacionales, con una base de jugadores jóvenes y enfoque en resultados sostenidos.