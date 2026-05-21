Así llega la Selección de México a la Copa del Mundo: Es la tercera ocasión en que son anfitriones

El único país que ha tenido la oportunidad de ser anfitrión en tres oportunidades ha sido México, que, a lo largo de la historia, se ha posicionado como la selección más importante de la CONCACAF y espera poder corroborarlo en su casa y por todo lo alto.

El sueño de todos los mexicanos podría materializarse al tener una oportunidad dorada de superar el famoso “quinto partido”, que en este Mundial sería el sexto, volviendo a unos cuartos de final después de 40 años.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 18 de 23 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Mejor participación: Cuartos de final (1970 y 1986)

Ranking FIFA actual: Puesto 15

Fixture de México:

Jueves, 11 de junio 2026

2:00 p.m. l México vs. Sudáfrica - Estadio Azteca, CDMX

Jueves, 18 de junio 2026

8:00 p.m. l México vs. Corea del Sur - Estadio Akron, Zapopan

Miércoles, 24 de junio 2026

8:00 p.m. l México vs. República Checa - Estadio Azteca, CDMX

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar México para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de México es en Ciudad de México

1. De Ciudad de México a Guadalajara ida y vuelta: 459 kilómetros

México tendrá que viajar 918 kilómetros en la fase de grupos (vuelos de ida y vuelta)

Jugador a seguir:

Álvaro Fidalgo

● Edad: 28 años

● Posición: Volante creativo

● Equipo: Real Betis Balompié (España)

● Partidos con la selección: 2 partidos

La gran duda:

Santiago Giménez, la gran duda: El ‘Bebote’ se convirtió en una de las grandes esperanzas de la delantera de México, cosa que se ha visto mermada desde su llegada al Milán, donde las lesiones y su falta de continuidad lo han dejado mal posicionado para poder ir convocado a la Copa del Mundo.

Bajas:

Luis Malagón: Se rompió el tendón de Aquiles en medio de una jugada fortuita con su equipo, el América de México. Volverá a finales del 2026.

Perfil del DT:

Javier Aguirre comenzó su tercer ciclo en la selección mexicana en julio del 2024, con el objetivo de plantear un proyecto estable de cara al Mundial con un equipo que venía en una seguidilla de malos resultados. Con su vasto conocimiento de los jugadores de la liga local y la confianza total de los aficionados de la ‘Tri’, se espera que logre conformar una plantilla que represente de buena manera una de las tres sedes de esta Copa del Mundo.