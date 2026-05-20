Rival de la Selección Colombia pierde pieza clave para el Mundial por lesión y ya se conoció su reemplazo

La Selección Colombia recibió una noticia que, sin ser propia, sí termina tocando directamente su camino en el Mundial 2026. RD Congo, uno de los rivales de la Tricolor en la fase de grupos, confirmó la baja de Rocky Bushiri, defensor que había sido incluido inicialmente en la lista de 26 convocados y que finalmente no podrá disputar la Copa del Mundo por lesión.

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Preocupante para los africanos, pero favorable para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que pierden una alternativa defensiva importante justo antes de iniciar la competencia. Y es que en un torneo corto como el Mundial, cualquier ausencia puede cambiar planes, rotaciones y hasta la forma en la que un técnico prepara los partidos.

RD Congo confirmó la baja de Rocky Bushiri

La Federación Congoleña de Fútbol Asociación, FECOFA, anunció mediante un comunicado oficial que Bushiri quedó descartado para el Mundial 2026 por una lesión sufrida en su último partido con el club. El defensor venía de salir golpeado en el compromiso entre Hibernian y Motherwell, situación que ya había prendido las alarmas en el entorno de los ‘Leopardos’.

“La Federación Congoleña de Fútbol Asociación informa del forfait de Rocky Bushiri para la Copa del Mundo 2026, tras una lesión contraída durante su último partido con su club”, señaló la entidad en el comunicado.

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Con esto, lo que inicialmente parecía una duda médica terminó convertido en una baja oficial. Bushiri no estará disponible para Sébastien Desabre, seleccionador de RD Congo, en una Copa del Mundo en la que el equipo africano buscará competir en un grupo exigente y donde se cruzará con Colombia.

Una baja que puede favorecer a la Selección Colombia

Aunque no se trata de uno de los nombres más mediáticos del plantel congoleño, perder a un defensor convocado al Mundial no es un detalle menor. Bushiri hacía parte de la estructura defensiva que Desabre tenía considerada para el torneo y su ausencia obliga a mover fichas a pocos días del arranque.

Para Colombia, este tipo de noticias pueden representar una pequeña ventaja dentro de la planificación. La Tricolor enfrentará a un rival que tendrá que reajustar su nómina, cambiar variantes defensivas y adaptar a un reemplazo que no estaba inicialmente en la lista.

Eso sí, tampoco hay que vender humo. RD Congo sigue teniendo futbolistas importantes, especialmente en defensa, como Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika y Arthur Masuaku. Por eso, la baja de Bushiri puede favorecer a Colombia en el papel, pero no significa que el partido vaya a ser sencillo ni que los africanos pierdan automáticamente solidez.

Aaron Tshibola fue llamado como reemplazo

Para completar la lista de 26 jugadores, el cuerpo técnico de RD Congo decidió convocar a Aaron Tshibola, jugador de Kilmarnock FC. La FECOFA también aprovechó el comunicado para desearle una pronta recuperación a Bushiri, quien se queda fuera de una oportunidad mundialista que parecía tener asegurada.

“A fin de completar la lista de los 26 Leopardos seleccionados, el cuerpo técnico convocó a Aaron Tshibola, jugador de Kilmarnock FC, como reemplazo”, agregó la Federación.

El cambio también llama la atención porque Tshibola es mediocampista, por lo que Desabre no reemplaza directamente a un defensor con otro jugador de la misma posición. Esto podría dar pistas sobre ajustes internos o sobre la confianza del técnico en los defensas que ya tiene dentro del grupo.