Medellín le apuesta todo a la Copa y Junior se juega el cartucho del milagrito

A la misma hora, 9:00 de la noche de Colombia, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, serán los equipos colombianos en competencia hoy en la Copa Libertadores de América. Los dos llegan con realidades distintas.

Por el lado del Poderoso, el solo sumar de visitante le aseguraría seguir en competencia continental, mientras que para el Tiburón, solo ganar, además de esperar resultados, le dejaría una esperanza de recalar en Sudamericana.

Cusco vs Medellín

Aún expectante por la sanción que le imponga la Conmebol, por la imposibilidad de llevar a cabo su partido ante Flamengo, por desmanes en el Atanasio Girardot en la jornada anterior, el cuadro antioqueño viaja a territorio peruano con la ilusión de seguir en carrera continental.

Sin tener en cuenta un posible castigo, con el solo hecho de sumar, Medellín (5 puntos) se asegura, al menos, pasar a la repesca de octavos en la Sudamericana, al quedar inalcanzable por su rival de turno, Cusco (1 punto) en la tercera posición. De ganar, El Poderoso entra en carrera directa por la clasificación en Libertadores. Previamente habrán jugado Flamengo (8 puntos) y Estudiantes de La Plata (6 puntos).

Ya sin competencia en Liga, el Equipo del Pueblo se ha enfocado en la Copa local en donde venció 1-0 a Fortaleza y viene de igualar 1-1 con Orsomarso.

Mientras tanto, el cuadro inca marcha en la séptima casilla del campeonato peruano con 21 puntos. Viene de caer 1-0 en su visita a Sport Boys y previamente empató 1-1 en casa ante Los Chankas. Suma 5 partidos consecutivos sin ganar.

El duelo previo entre ambos favoreció 1-0 a Medellín que se impuso con tanto del Polaco Francisco Fydriszewski en la tercera fecha.

Junior vs Sporting Cristal

Enfocado en la semifinal de Liga contra Santa Fe y más allá de jugar por cumplir, el cuadro barranquillero apunta a una victoria en Cartagena y a esperar por resultados ajenos en busca de un milagrito para alcanzar a pasar a la Sudamericana.

Con 1 solo punto en la tabla, depende de ganar ante el cuadro peruano (6 puntos) y le serviría un triunfo de Palmeiras (8 puntos) a Cerro Portero (7 puntos) en el partido previo de la jornada. De darse estos dos resultados, podría apuntar al tercer lugar, siempre y cuando le gane en Brasil al Verdao. De lograr su hazaña, llegaría a 7 puntos y dependería de mejorar su diferencia de gol para poder superar a Cerro Porteño o Sporting Cristal que se miden en la última jornada.

El Rojiblanco viene precedido de dos empates en Liga, mientras que los peruanos acumulan 4 jornadas consecutivas sin ganar.

Ambos equipos se midieron en la tercera fecha y fue victoria 2-0 para Sporting Cristal, en un duelo marcado por la expulsión de Jermein Peña.

Programación

Libertadores

Nacional (URU) vs Universitario (PER) | 5:00 p.m.

Palmeiras (BRA) vs Cerro Porteño (PAR) | 7:30 p.m.

LDU Quito (ECU) vs Lanús (ARG) | 7:30 p.m.

Flamengo (BRA) vs Estudiantes de La Plata (ARG) | 7:30 p.m.

Cusco (PER) vs Medellín (COL) | 9:00 p.m.

Junior (COL) vs Sporting Cristal (PER) | 9:00 p.m.

Sudamericana

Olimpia (PAR) vs Vasco da Gama (BRA) | 5:00 p.m.

Boston River (URU) vs O’Higgins (CHI) | 5:00 p.m.

Santos (BRA) vs San Lorenzo (ARG) | 5:00 p.m.

Independiente Petrolero (BOL) vs Botafogo (BRA) | 7:00 p.m.

Gremio (BRA) vs Palestino (CHI) | 7:00 p.m.

River Plate (ARG) vs Bragantino (BRA) | 7:30 p.m.