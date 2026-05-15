Equipo italiano con más de un siglo de historia podría perderlo todo tras dura crisis económica

Una de las historias más preocupantes del fútbol italiano en los últimos días no tiene que ver con un fichaje millonario, una final europea o una pelea por el título de la Serie A, sino con el posible final de un club que lleva más de un siglo representando a una ciudad entera. Lo que faltaba para un fútbol que cada vez parece más distante de sus hinchas: un equipo histórico quedó contra las cuerdas por una crisis económica que lo tiene al borde de perder su lugar en el profesionalismo.

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Se trata de la Ternana Calcio, institución fundada en 1925 y reconocida por sus colores rojo y verde, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. El club de la ciudad de Terni, en la región de Umbría, entró en liquidación judicial y vio cómo la primera subasta para vender su ramo deportivo quedó sin compradores, una situación que abrió la puerta a un escenario que hace poco parecía impensado: dejar de competir en el fútbol profesional italiano.

¿Qué pasó con la Ternana Calcio?

De acuerdo con el Portale dei Creditori, la Ternana Calcio Srl figura dentro de un procedimiento de liquidación judicial declarado el 17 de abril de 2026 ante el Tribunal de Terni. Esto quiere decir que la sociedad que administraba al club entró en un proceso formal por su delicada situación económica, con intervención judicial y revisión de sus obligaciones frente a acreedores.

En medio de ese proceso, el Tribunal de Terni fijó una subasta para vender el ramo deportivo de la institución. Según informó ANSA, la venta tenía como precio base 260.000 euros y el plazo para presentar ofertas vencía el 12 de mayo de 2026. La intención era encontrar un comprador que pudiera hacerse cargo de la parte deportiva del club y, con esto, evitar un golpe mayor para una institución que ya venía bastante golpeada.

Pero contra todo pronóstico, o quizá como consecuencia de una crisis que ya parecía demasiado profunda, la subasta quedó desierta. Es decir, no apareció ningún interesado dispuesto a asumir el paquete en las condiciones establecidas, lo que dejó a la Ternana en una posición todavía más complicada.

¿El equipo italiano va a desaparecer?

Aquí es donde toca tener cuidado, porque decir que el club “desapareció para siempre” sería ir más allá de lo que está plenamente confirmado. Lo que sí se puede decir es que la Ternana quedó al borde de perder su continuidad como club profesional y que su futuro inmediato depende de lo que ocurra con posibles nuevas decisiones judiciales, deportivas o administrativas.

El propio alcalde de Terni, Stefano Bandecchi, publicó un comunicado en el sitio oficial del Comune di Terni en el que afirmó que, pese a los esfuerzos realizados, el “título calcístico de la Ternana está perdido”. Según esa versión, una cordada interesada se habría retirado por la incertidumbre alrededor de las deudas y de posibles puntos de penalización.

Ese anuncio encendió todas las alarmas entre los hinchas, porque perder el título deportivo puede implicar quedar por fuera de la categoría profesional en la que venía compitiendo. En otras palabras, el problema no sería solamente económico, sino también deportivo e institucional.

Sin embargo, todavía hay un matiz importante: Sky Sport informó que, tras la primera subasta desierta, los liquidadores estarían orientados a fijar una nueva subasta en tiempos relativamente cortos para intentar ceder el ramo deportivo. Por eso, aunque el panorama es más que preocupante, todavía no se puede cerrar la historia con un punto final absoluto.

De la Serie A al abismo

Lo más fuerte de este caso es la dimensión histórica. La Ternana no es un club recién aparecido ni un proyecto improvisado de oficina. Es una institución con más de 100 años de vida, con pasado en la Serie A y con una hinchada que ha acompañado al equipo en categorías muy distintas, desde momentos de ilusión hasta temporadas llenas de sufrimiento.

En el fútbol italiano, donde los clubes de provincia suelen cargar con una identidad profundamente local, estos golpes no se sienten únicamente en la tabla de posiciones. También se sienten en los barrios, en los bares, en las familias y en una ciudad que puede perder, al menos en el corto plazo, a uno de sus símbolos deportivos más importantes.

Por eso, la posibilidad de una refundación o de un regreso desde categorías menores, como la Serie D o incluso escenarios más abajo del sistema profesional, aparece como una salida dolorosa pero posible. Sería un descalabro deportivo, claro, pero también una forma de mantener viva la camiseta si no se logra rescatar la estructura actual.

¿Qué viene ahora para el club?

El escenario más inmediato pasa por saber si realmente habrá una nueva subasta y si esta vez aparece un comprador dispuesto a asumir el proyecto. También será clave establecer qué ocurre con la afiliación deportiva, con las deudas pendientes y con la eventual posibilidad de que el fútbol en Terni tenga que reorganizarse desde una nueva sociedad.

Se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre el futuro del club, especialmente porque el calendario deportivo no espera y las inscripciones a las competencias tienen plazos definidos. Mientras tanto, los hinchas viven entre la angustia de perder al equipo tal como lo conocen y la esperanza de que todavía aparezca una última salida.

Lo cierto es que la Ternana quedó convertida en otro recordatorio de que el fútbol no se juega solamente dentro de la cancha. A veces, los partidos más importantes se disputan en tribunales, escritorios y oficinas, donde una mala gestión puede terminar poniendo contra las cuerdas más de 100 años de historia.