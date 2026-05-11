Argentina presentó su prelista para el Mundial 2026

Scaloni presentó a la FIFA la lista de 55 futbolistas de la que saldrá la convocatoria definitiva para enfrentar la Copa del Mundo

Lionel Messi El astro argentino Lionel Messi alza una réplica de la Copa Mundial tras un partido amistoso contra Panamá, el 23 de marzo de 2023, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) (Gustavo Garello/AP)
Por Alejandro Pino Calad

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, oficializó ante la FIFA la nómina preliminar de futbolistas que estarán disponibles para disputar la Copa Mundial 2026. La lista incluye a referentes consagrados como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Julían Álvarez, junto a una camada de jóvenes talentos que buscan consolidarse en la élite, como Franco Mastantuono, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

El plantel combina figuras con recorrido internacional y campeones del mundo en atar 2022, con futbolistas que han brillado recientemente en clubes europeos y sudamericanos. La presencia de jugadores como Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Cristian Romero asegura continuidad en el proyecto, mientras que nombres como Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Santiago Castro representan el futuro inmediato.

Calendario de Argentina en el Mundial

Argentina integrará el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El calendario de la albiceleste será el siguiente:

  • Argentina vs Argelia – 16 de junio, Arrowhead Stadium, Kansas City.
  • Argentina vs Austria – 22 de junio, AT&T Stadium, Dallas.
  • Argentina vs Jordania – 27 de junio, AT&T Stadium, Dallas.

La “scaloneta” parte como favorita en su zona y buscará terminar primera para encarar con confianza los cruces de eliminación directa. De lograrlo, se enfrentará al segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde). Si clasifica segunda, se medirá con el líder de ese grupo. Incluso como mejor tercero, tendría opciones de avanzar, aunque con un camino más complejo.

Los 55 de Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

