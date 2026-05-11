Argentina presentó su prelista para el Mundial 2026

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, oficializó ante la FIFA la nómina preliminar de futbolistas que estarán disponibles para disputar la Copa Mundial 2026. La lista incluye a referentes consagrados como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Julían Álvarez, junto a una camada de jóvenes talentos que buscan consolidarse en la élite, como Franco Mastantuono, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.
El plantel combina figuras con recorrido internacional y campeones del mundo en atar 2022, con futbolistas que han brillado recientemente en clubes europeos y sudamericanos. La presencia de jugadores como Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Cristian Romero asegura continuidad en el proyecto, mientras que nombres como Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Santiago Castro representan el futuro inmediato.
Calendario de Argentina en el Mundial
Argentina integrará el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El calendario de la albiceleste será el siguiente:
- Argentina vs Argelia – 16 de junio, Arrowhead Stadium, Kansas City.
- Argentina vs Austria – 22 de junio, AT&T Stadium, Dallas.
- Argentina vs Jordania – 27 de junio, AT&T Stadium, Dallas.
La “scaloneta” parte como favorita en su zona y buscará terminar primera para encarar con confianza los cruces de eliminación directa. De lograrlo, se enfrentará al segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde). Si clasifica segunda, se medirá con el líder de ese grupo. Incluso como mejor tercero, tendría opciones de avanzar, aunque con un camino más complejo.
Los 55 de Argentina para el Mundial 2026
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio