Murió famoso exfutbolista tras sufrir trágico accidente cuando salía de una fiesta

La repentina muerte de Jake Hall, exfutbolista del Boston United y figura de la televisión británica, causó conmoción entre seguidores del deporte y el entretenimiento luego de conocerse que falleció en medio de unas vacaciones en España tras sufrir un presunto accidente cuando regresaba de una fiesta.

El hombre, de 35 años, fue encontrado sin vida durante la madrugada del pasado 7 de mayo en el municipio de Santa Margalida, ubicado en la isla de Mallorca. La noticia rápidamente comenzó a generar impacto en Reino Unido debido a la popularidad que alcanzó tanto en el fútbol como en la televisión gracias a su participación en el reality ‘The Only Way Is Essex’ (TOWIE).

De acuerdo con la información revelada por medios internacionales, el exjugador se encontraba disfrutando de unos días de descanso junto a su hija River, de apenas ocho años, cuando ocurrió la tragedia que hoy mantiene abiertas varias líneas de investigación por parte de las autoridades españolas.

Jake Hall murió tras presunto accidente contra puerta de cristal luego de una fiesta en Mallorca

Según los primeros reportes conocidos, Jake Hall presentaba fuertes lesiones en la cabeza y en el tórax al momento de ser hallado, motivo por el que la Guardia Civil inició las respectivas diligencias para esclarecer qué ocurrió en sus últimas horas de vida.

El diario británico The Sun reveló que las hipótesis preliminares apuntan a que el exfutbolista habría sufrido un accidente mientras regresaba de una celebración nocturna. Los investigadores manejan la posibilidad de que Hall se golpeara violentamente contra una puerta de cristal, provocándose heridas mortales.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las autoridades “se centran en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de vidrio”, aunque también aclararon que todavía es muy pronto para establecer con exactitud las circunstancias de lo sucedido.

Hasta el momento, la investigación no ha encontrado evidencias que indiquen la participación de terceras personas, razón por la cual el caso está siendo tratado como una muerte accidental mientras avanzan los análisis forenses y las inspecciones correspondientes.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre antiguos compañeros, fanáticos y figuras del entretenimiento británico que recordaron el carisma de Hall tanto dentro como fuera de las canchas.

El club Boston United, donde el exdeportista tuvo un paso importante durante su carrera futbolística, confirmó el fallecimiento mediante un emotivo mensaje difundido en sus plataformas digitales.

Desde la institución aseguraron sentirse “devastados” por la pérdida del exjugador y enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos en medio del difícil momento que atraviesan.

Sin embargo, el reconocimiento público de Jake Hall no se limitó únicamente al fútbol. En 2015 alcanzó gran popularidad tras ingresar al exitoso reality británico TOWIE, donde participó entre las temporadas 14 y 17 y se convirtió en una de las figuras más comentadas del programa.

Gracias a su aparición en televisión, Hall logró consolidar una amplia comunidad de seguidores que hoy lamentan profundamente su fallecimiento.

El programa también reaccionó a la tragedia y expresó públicamente sus condolencias hacia la familia del exfutbolista, especialmente hacia su hija River, fruto de su relación con Missé Beqiri, exparticipante del reality ‘The Real Housewives of Cheshire’.

En redes sociales, cientos de usuarios han compartido mensajes recordando la personalidad extrovertida de Hall y expresando tristeza por la manera inesperada en que perdió la vida mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares.

Por ahora, las autoridades españolas continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan reconstruir los momentos previos al accidente que terminó acabando con la vida de uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el fútbol británico en los últimos años.