Medellín no para: vuelve la carrera Allianz 15K

Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país y la única con un Fondo Voluntario de Pensiones, vuelve a tomarse la capital antioqueña con la segunda edición de la carrera Allianz 15K, bajo el lema: “Medellín no para”, reafirmando la importancia estratégica de la ciudad y del departamento para la compañía.

El próximo domingo 12 de julio, cuatro mil corredores -entre atletas élite, amateur y Para atletas- se darán cita para vivir una verdadera fiesta del deporte y de vida saludable, a través de un desafiante recorrido que cruzará por algunos de los lugares más emblemáticos de la “ciudad de la eterna primavera”.

La línea de salida estará ubicada en el Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot con punto de llegada en la Universidad EAFIT. El recorrido atravesará algunos de los corredores viales más estratégicos, como la Avenida 70, la Avenida Colombia, San Juan y Las Vegas, integrando distintos sectores urbanos y consolidando la carrera como uno de los eventos deportivos más relevantes para la ciudad en 2026.

Hernán Vergara, Gerente Regional Antioquia y Eje Cafetero en Allianz Colombia, comentó:

“Estamos profundamente orgullosos de traer nuevamente los quince kilómetros más importantes del país a Medellín. Esta carrera reafirma no solo nuestro compromiso con el bienestar y la salud integral de los antioqueños, sino también, con el progreso de la ciudad y la región. En Allianz, seguimos impulsando el deporte como un pilar de vida saludable, celebrando la inclusión, la confianza y el desarrollo sostenible en nuestro departamento”.

Compromiso con la inclusión a través de acciones concretas

La carrera Allianz 15K continúa siendo la única competencia oficial de su tipo en el país con categoría Para atleta, gracias a la alianza con el Comité Paralímpico Colombiano (CPC), entidad encargada de inscribir a los deportistas con habilidades diferenciales que participarán de la carrera.

Como muestra de su compromiso con la inclusión a través de acciones concretas, la carrera otorgará una bolsa de premios de 36 millones de pesos que se distribuirá de manera equitativa entre todas las categorías: Abierta (18 años en adelante) y Para atleta (femenina y masculina):

Primer lugar: 6 millones de pesos.

6 millones de pesos. Segundo lugar: 4 millones de pesos.

4 millones de pesos. Tercer lugar: 2 millones de pesos.

Sostenibilidad con impacto medible

Fiel a su ADN sostenible, un porcentaje de cada inscripción de la carrera Allianz 15K Medellín será destinado a la Fundación Allianz Colombia para seguir impulsando una importante iniciativa ambiental, llamada: Ecosistema Allianz. Este proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2027, busca recuperar cerca de 7 hectáreas de bosque andino por medio de la siembra de 4.508 árboles nativos en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, con el fin de apoyar la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de ecosistemas estratégicos en el departamento.

Adicionalmente, la camiseta oficial de la competencia será elaborada por la reconocida marca deportiva Nike con fibras 100% de poliéster reciclado e incorporará tecnología Dri-FIT para optimizar el desempeño deportivo, integrando innovación y sostenibilidad.

Inscripciones:

Las inscripciones para la carrera Allianz 15K de Medellín 2026 están disponibles a través del sitio web oficial: www.allianz15kmedellin.com. Los valores definidos para este año son: Preventa (hasta el 16 de marzo): $150.000. Precio regular: $170.000.

Con esta nueva edición, Allianz Colombia ratifica su compromiso con Medellín y con el impulso de iniciativas que promueven bienestar, inclusión y sostenibilidad, consolidando a la ciudad como un referente del deporte urbano en el país.