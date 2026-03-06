Deportes

Debut de James Rodríguez en la MLS se complicó de cuenta de un tema de salud

El propio Cameron Knowles, entrenador del Minnesota, confirmó la situación del centrocampista.

El hermoso gesto de James Rodríguez con la mamá de un periodista colombiano
James Rodríguez Foto tomada de la cuenta de X: @MNUFC (06/02/2026)
Por Evaristo Pérez

El debut de James Rodríguez con el Minnesota en la MLS parece haberse complicado de cuenta de un golpe que sufrió el jugador colombiano y que no le permitió terminar su entrenamiento del jueves.

Al respecto, el periodista Andy Greder señaló: “Detalles: James Rodríguez sufrió una “contusión” durante el entrenamiento del jueves y no completó la sesión. #MNUFC El entrenador Cameron Knowles dijo que el colombiano es cuestionable para jugar contra Nashville el sábado. Cita: “Es realmente una medida de precaución”, dijo Knowles el viernes”.

Sin embargo, parece que el tema no es tan complejo y se trataría de una molestia física que, por ahora, pondría en duda se debut, según lo explicó su entrenador, Cameron Knowles.

No terminó la sesión de ayer. Lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”, destacó el entrenador.

La última actuación de James Rodríguez fue con la Selección Colombia en el amistoso de noviembre del año pasado ante Australia y con clubes, su último juego oficial fue el 8 de noviembre en la derrota de León 1-2 ante Pachuca.

