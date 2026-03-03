Estrella del Real Madrid y de Brasil podría perderse el Mundial por grave lesión de ligamentos: Solo falta el comunicado

La temporada del Real Madrid podría haber sufrido un golpe sensible y, al mismo tiempo, la selección de Brasil enfrenta un escenario de máxima preocupación. Rodrygo Goes estaría atravesando uno de los momentos más delicados de su carrera luego de que se conociera que padece una grave lesión de ligamentos en la rodilla, una situación que lo pondría en serio riesgo de perderse el Mundial de 2026.

El atacante brasileño presentó molestias tras el más reciente compromiso oficial del conjunto merengue y fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance del problema. Las primeras evaluaciones encendieron las alarmas en Valdebebas y, aunque el club ha manejado la información con cautela, trascendió que el diagnóstico apuntaría a una afectación ligamentaria de consideración.

En caso de confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior, el tiempo estimado de recuperación oscilaría entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución postquirúrgica. Ese plazo comprometería seriamente su presencia en la Copa del Mundo, cuya preparación exige llegar en plenitud física y con ritmo competitivo.

Para el Real Madrid, la posible baja representa un impacto deportivo significativo. Rodrygo ha sido una pieza habitual en la rotación ofensiva del equipo, aportando movilidad, desborde y capacidad de definición en momentos determinantes. Si bien no siempre ha sido titular indiscutido, su versatilidad le ha permitido desempeñarse por ambas bandas e incluso como referencia más adelantada cuando el esquema lo ha requerido.

La eventual ausencia obligaría al cuerpo técnico a replantear variantes en el frente de ataque en un tramo decisivo de la temporada, tanto en La Liga como en competiciones internacionales. Más allá del rendimiento individual, el brasileño es considerado parte del núcleo joven sobre el que el club proyecta su futuro inmediato.

El panorama es igualmente inquietante para la selección brasileña. Rodrygo forma parte del recambio generacional que la “Canarinha” ha venido consolidando en los últimos ciclos. Su velocidad y desequilibrio lo convirtieron en una alternativa frecuente en convocatorias recientes, y su experiencia en competiciones europeas le otorgaba un valor añadido dentro del plantel.

Una lesión ligamentaria de esta magnitud no solo implica el desafío físico de la recuperación, sino también el componente psicológico que acompaña a este tipo de procesos. Los futbolistas que atraviesan una rotura de cruzado deben superar una etapa prolongada de rehabilitación, readaptación y recuperación de confianza antes de volver al máximo nivel competitivo.

Por ahora, el entorno del jugador mantiene prudencia y espera la confirmación definitiva del parte médico oficial. Sin embargo, el escenario que se perfila es complejo y obliga a contemplar la posibilidad real de que Rodrygo no llegue en condiciones óptimas al Mundial.

En el fútbol de élite, las lesiones forman parte del riesgo permanente. Pero cuando afectan a un jugador joven, en plena madurez deportiva y con un torneo internacional a la vista, el impacto trasciende lo inmediato. La evolución clínica en las próximas semanas será determinante para conocer si el brasileño logra revertir el pronóstico o si, por el contrario, deberá resignar uno de los mayores objetivos de su carrera.