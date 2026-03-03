Deportes Tolima se alista para jugarse la vida en Copa Libertadores para acceder a la fase de grupos

O’Higgins de Rancagua y Deportes Tolima se enfrentarán en la Fase 3 de la Copa Libertadores, instancia previa a la conformación definitiva de la fase de grupos del torneo continental. El compromiso corresponde a una serie de ida y vuelta cuyo ganador obtendrá un cupo en la fase principal de la competencia organizada por la Conmebol.

El partido se disputará en el estadio El Teniente, en la ciudad de Rancagua, escenario habitual de O’Higgins para sus compromisos internacionales. El encuentro está programado para las 7:30 PM, conforme al calendario oficial del certamen. La vuelta se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

O’Higgins accedió a esta instancia tras superar la fase anterior del torneo preliminar dejando en el camino a Bahía. El conjunto chileno aseguró su clasificación luego de imponerse desde el punto penal tras la igualdad 2-2. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio ha mantenido una base de jugadores que participaron en el campeonato nacional chileno, teniendo un plantel altamente competitivo para copas continentales.

Los chilenos cuentan con dos participaciones previas en la fase de grupos de la Copa Libertadores (2014 y 2017). En ambas ediciones quedó eliminado en esa instancia. Además, registra tres presencias en Copa Sudamericana (2015, 2018 y 2022). En la temporada 2025 del campeonato chileno finalizó en zona de clasificación a torneos internacionales tras ubicarse en la parte alta de la tabla acumulada. En esa campaña promedió 1,3 goles a favor por partido y 1,1 goles en contra. Su plantel presenta un promedio de edad cercano a los 26 años.

Por su parte, Deportes Tolima llega a la Fase 3 tras avanzar en la ronda previa. El equipo colombiano logró su paso tras una eliminatoria emocionante, ganandole a Deportivo Táchira desde el punto penal tras sufrir el empate de la serie en el último minuto. El conjunto de Ibagué afronta una nueva participación de manera consecutiva en torneos Conmebol en los últimos años, alternando presencias en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El ‘Pijao’ supera las diez participaciones acumuladas en torneos Conmebol desde 2011, entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ha disputado la fase de grupos de la Libertadores en al menos cinco ediciones recientes (2011, 2012, 2019, 2021 y 2025). Su mejor registro internacional incluye clasificaciones a fases de eliminación directa. En la temporada 2025 del fútbol colombiano promedió 1,5 goles anotados por partido y 1,0 recibido. El promedio de edad del plantel es cercano a 27,5 años.