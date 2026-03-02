Ya se confirmó la lesión de rodilla de Kylian Mbappé: ¿Jugará el partido de ida an te el Manchester City por Champions League?

Kylian Mbappé encendió las alarmas tras confirmarse una lesión muscular que lo dejaría fuera del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City. El delantero francés presentó molestias físicas en el más reciente compromiso de su equipo y, tras las evaluaciones médicas correspondientes, el cuerpo técnico decidió apartarlo de la convocatoria para evitar riesgos mayores.

De acuerdo con el parte médico emitido por el club, Mbappé sufrió una lesión de carácter muscular cuyo tiempo estimado de recuperación oscilaría entre diez y quince días, dependiendo de su evolución. Aunque no se detalló el grado exacto de la afección, fuentes cercanas al equipo señalaron que se trata de una molestia que requiere reposo deportivo y trabajo diferenciado.

La baja del atacante representa un golpe sensible en la planificación del encuentro ante el Manchester City, uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria. Mbappé es una de las principales referencias ofensivas del equipo y su presencia suele ser determinante en escenarios de alta exigencia internacional.

En lo que va de la temporada, el francés ha mantenido cifras destacadas tanto en liga local como en competiciones europeas, consolidándose como uno de los máximos anotadores del plantel. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su velocidad y su eficacia frente al arco lo convierten en una pieza clave dentro del esquema ofensivo.

El cuerpo técnico optó por no forzar su recuperación con miras al compromiso continental, priorizando su estado físico para el tramo decisivo de la temporada. La decisión busca evitar una recaída que pudiera prolongar su ausencia más allá del periodo inicialmente previsto.

Ante este panorama, el entrenador deberá replantear el planteamiento táctico para la ida frente al Manchester City. Entre las alternativas que maneja el equipo están la inclusión de un delantero de características similares o el ajuste del sistema ofensivo para repartir responsabilidades en ataque. La ausencia de Mbappé obligará a que otros futbolistas asuman mayor protagonismo en la generación de juego y en la definición.

El duelo ante el conjunto inglés adquiere un componente adicional de expectativa por tratarse de dos aspirantes habituales al título europeo. La eliminatoria se proyecta como una serie de alto nivel competitivo, en la que los detalles pueden marcar la diferencia.

Mientras tanto, el departamento médico seguirá evaluando la evolución del delantero en los próximos días. La prioridad será que complete el proceso de recuperación sin contratiempos y pueda reincorporarse a los entrenamientos colectivos una vez supere las molestias.

Por ahora, todo indica que Mbappé no estará disponible para el primer enfrentamiento ante el Manchester City, en una ausencia que modifica el panorama del compromiso y obliga a su equipo a afrontar el desafío europeo sin una de sus principales figuras ofensivas.