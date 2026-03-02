Aquivaldo Mosquera tuvo que presentarse ante la Fiscalía en México por aparecer en una lista de investigación por fraude

El exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera fue citado recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR) de México para comparecer en el marco de una investigación relacionada con un presunto caso de fraude, según reportaron medios de comunicación de ese país. La diligencia hace parte de una carpeta de investigación en la que su nombre figura dentro de las indagaciones adelantadas por las autoridades.

De acuerdo con la información divulgada, Mosquera acudió a rendir declaración ante la FGR acompañado de su equipo jurídico, en un procedimiento que, hasta el momento, no ha derivado en una imputación formal de cargos. Las autoridades no han entregado detalles específicos sobre el alcance de la investigación ni sobre el rol exacto que tendría el exdefensor en los hechos que se analizan.

La citación se enmarca dentro de los protocolos habituales de la Fiscalía cuando una persona es mencionada en una investigación en curso. En estos casos, la comparecencia busca esclarecer hechos y permitir que los involucrados entreguen su versión, antes de que el Ministerio Público determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual judicialización.

Mosquera, de 43 años, desarrolló buena parte de su carrera profesional en el fútbol mexicano, donde dejó una huella significativa como defensor central. Militó en clubes como Pachuca y América, institución en la que fue capitán y con la que obtuvo títulos de liga. Su paso por la Liga MX lo consolidó como uno de los zagueros extranjeros más reconocidos en ese campeonato durante la década pasada.

Tras su retiro como jugador profesional, el exfutbolista continuó vinculado al fútbol en territorio mexicano, desempeñándose como entrenador en distintas categorías y participando en proyectos deportivos formativos. México se convirtió en su principal lugar de residencia luego de finalizar su carrera activa en las canchas.

Hasta ahora, ni Mosquera ni su entorno han emitido un pronunciamiento público detallado sobre la investigación. Tampoco la Fiscalía ha ofrecido un informe ampliado sobre los hechos que motivaron la citación, más allá de confirmar que se trata de una indagación por presuntas irregularidades de carácter financiero.

El caso ha generado atención en medios deportivos y generales debido a la trayectoria del exjugador, ampliamente conocido por su etapa como referente defensivo en clubes de primera división. Sin embargo, jurídicamente la situación se mantiene en fase preliminar y bajo reserva, como suele ocurrir en este tipo de procesos.

En el sistema penal mexicano, una citación a declarar no implica necesariamente responsabilidad penal. Forma parte de las diligencias orientadas a recopilar información y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una acusación formal.

Por el momento, la situación legal de Aquivaldo Mosquera permanece bajo análisis de las autoridades competentes. Se espera que en los próximos días o semanas la Fiscalía defina si la investigación continúa su curso hacia etapas procesales posteriores o si el expediente se archiva por falta de méritos.