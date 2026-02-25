Colombia estará en las Copas Mundo de clavados

Los atletas colombianos Daniela Zapata, Viviana Uribe y el olímpico Luis Felipe Uribe ya se encuentran en Montreal, Canadá, donde afrontarán desde este jueves 26 de febrero y hasta el próximo domingo primero de marzo la primera parada de la serie de Copas Mundo de natación clavados.

Los colombianos competirán en la prueba de trampolín a tres metros de altura y comenzarán con la ronda de clasificación femenina el jueves 26 de febrero desde las 10:00 am, hora de Colombia, mientras que las clasificaciones de Felipe Uribe serán el viernes 27 de febrero, en el mismo horario.

De obtener las clasificaciones, las finales de la rama femenina serán el sábado 28 de febrero sobre las 4:30 de la tarde de Colombia y la de los hombres el domingo en el cierre de la Copa Mundo, desde las 7:00 pm.

“Realmente me siento muy segura, muy tranquila de todo el trabajo que se ha venido realizando, con toda esta preparación que he tenido aquí en Canadá. Entonces voy con sensaciones muy tranquilas, de mucha seguridad y confianza en mí misma y pues los nervios siempre están, pero hay que afrontarlo y eso es lo bonito de competir”, aseguró Daniela Zapata.

La antioqueña agregó: “Tengo una beca que me la da World Aquatics. Entonces, aquí ya voy a ajustar un año entrenando, un año preparándome, pero específicamente para esta competencia, venimos preparándonos hace dos meses fuertemente, apuntando con objetivos claros. Entonces muy feliz de poder estar entrenando acá y estar concentrada justo para estas competencias tan importantes y para empezar el año de la mejor manera”.

Finalmente, de la temporada, Daniela reconoció: “me siento muy emocionada y feliz de poder estar preparada en cuanto a la parte mental. En este punto de la carrera yo creo que ya no me estoy enfocando tanto en lo físico, sino en el área mental, entonces vengo muy feliz con muchas expectativas de poder dar lo mejor de mí siempre”.

La Copa Mundo de Montreal reunirá a 131 clavadista de 24 países, 68 hombres y 63 mujeres, quienes se darán cita en el Complejo acuático del Centro Deportivo del Parque Olímpico de Montreal.