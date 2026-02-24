Jarlan Barrera ya consiguió nuevo equipo y se trata de otro “archirrival” tradicional del Junior

El mediocampista samario Jarlan Barrera está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Real Cartagena para la temporada 2026 del Torneo BetPlay. Aunque el club aún no ha realizado un anuncio oficial, distintos reportes coinciden en que el acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado y solo restan detalles administrativos para formalizar su vinculación.

Barrera, de 30 años, llegó a la ciudad de Cartagena en los últimos días y comenzó a entrenarse con el equipo mientras se ultiman aspectos contractuales. Su presencia en la sede deportiva del conjunto auriverde reforzó las versiones sobre su inminente fichaje, generando expectativa entre la afición cartagenera que sueña con el regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

El volante ofensivo se encontraba sin equipo tras finalizar su etapa con el Deportivo Independiente Medellín a finales de 2025. Desde entonces, su futuro fue objeto de especulación en el mercado, con rumores que lo vinculaban a equipos del exterior y a clubes del fútbol colombiano. Finalmente, el proyecto deportivo del Real Cartagena se consolidó como la opción más viable.

La posible llegada de Barrera representa uno de los movimientos más llamativos del Torneo BetPlay en este inicio de año. Con amplia trayectoria en la primera división, el mediocampista ha vestido las camisetas de clubes como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Medellín, acumulando experiencia en competiciones locales e internacionales.

Para Real Cartagena, su incorporación encaja en un plan claro: conformar una nómina competitiva que permita luchar por el ascenso a la Liga BetPlay. El club ha venido reforzándose con jugadores de experiencia y nombre reconocido, apostando por una mezcla entre juventud y trayectoria que fortalezca la base del equipo.

Aunque todavía no se ha hecho público el contrato firmado, las versiones indican que el acuerdo está avanzado y que el anuncio oficial podría darse en los próximos días, una vez se completen exámenes médicos y trámites ante la Dimayor. En el fútbol colombiano es habitual que los futbolistas comiencen trabajos físicos antes de que se formalicen completamente los documentos.

Desde el entorno del jugador no se han emitido declaraciones extensas, pero la expectativa es alta, tanto por lo que significa para el club como por el momento de la carrera del futbolista. Barrera buscaría en Cartagena un nuevo comienzo tras un periodo irregular en sus últimos equipos, con la oportunidad de convertirse en referente de un proyecto ambicioso.

En lo deportivo, el mediocampista es reconocido por su visión de juego, capacidad para asistir y pegada de media distancia. Su experiencia podría resultar determinante en una categoría exigente, donde los detalles suelen definir los partidos y el margen de error es reducido.

La afición cartagenera, que ha seguido de cerca las negociaciones, espera que el anuncio oficial confirme la noticia y que el jugador pueda debutar lo antes posible con la camiseta auriverde. De concretarse, el fichaje marcaría uno de los movimientos más importantes del semestre en la segunda división colombiana.

En síntesis, todo apunta a que Jarlan Barrera será nuevo jugador del Real Cartagena. Solo falta la oficialización para que el club y el futbolista inicien formalmente una etapa que podría ser clave en la búsqueda del ansiado ascenso a la primera división.