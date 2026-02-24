Heroico: Futbolista reanimó a una gaviota en pleno partido de fútbol después de que el balón la impactara en el aire

Un hecho insólito y conmovedor se vivió en Turquía durante un partido de fútbol amateur, cuando una gaviota que fue impactada por el balón en pleno vuelo terminó siendo reanimada por un jugador en medio del campo de juego. La escena ocurrió en Estambul, en el marco de la final de la 1.ª Liga Amateur local, y rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo inusual y emotivo del momento.

El incidente se produjo alrededor del minuto 22 del encuentro entre Mevlanakapi Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor. En una acción habitual del juego, el arquero del İstanbul Yurdum realizó un despeje largo desde su área. El balón tomó altura y, cuando descendía, golpeó accidentalmente a una gaviota que sobrevolaba el estadio. El impacto fue directo y el ave cayó abruptamente al césped, quedando inmóvil.

La jugada generó desconcierto inmediato entre los futbolistas y el público. Al notar que la gaviota no se movía, el árbitro detuvo el partido y varios jugadores se acercaron al lugar donde había caído el animal. Fue entonces cuando el capitán del equipo local, Gani Çatan, decidió intervenir.

Sin formación médica profesional, pero guiado por el instinto, el futbolista comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el ave. Durante aproximadamente dos minutos, aplicó compresiones en el pecho de la gaviota mientras el estadio permanecía en silencio, expectante ante lo que ocurría. La escena, captada por cámaras y teléfonos móviles, mostró a compañeros y rivales observando con atención el intento por salvar al animal.

Tras varios intentos, la gaviota comenzó a mostrar signos de reacción. Primero movió levemente las patas y luego abrió los ojos, lo que generó alivio entre los presentes. El ave fue hidratada en el mismo terreno de juego y posteriormente entregada al personal médico, que la trasladó a un centro veterinario para una evaluación más detallada.

Aunque logró sobrevivir al impacto y a la aparente parada inicial, la gaviota sufrió lesiones en las alas y quedó bajo cuidado especializado. Según reportes posteriores, el animal permanece en recuperación, con tratamiento orientado a restablecer su movilidad y eventualmente permitirle volver a volar.

El gesto del futbolista fue ampliamente destacado en Turquía y en distintos países, donde el video del momento se viralizó rápidamente. En redes sociales, miles de usuarios elogiaron la reacción solidaria del jugador, subrayando la importancia de la empatía incluso en medio de una competencia deportiva.

Paradójicamente, el equipo del capitán que protagonizó el rescate terminó perdiendo el partido, pero el resultado quedó en segundo plano frente al episodio que marcó la jornada. En declaraciones posteriores, el propio jugador señaló que, más allá del marcador, lo verdaderamente importante fue haber intentado salvar una vida.

El hecho dejó una imagen poco habitual en el fútbol: un partido detenido no por una lesión de un jugador, sino por el intento de rescatar a un animal. En un deporte donde la intensidad y la competitividad suelen dominar la escena, el episodio ocurrido en Estambul recordó que los gestos humanos pueden trascender cualquier resultado deportivo.