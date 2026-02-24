ÉL ES EL TEO DE LA GENTE

No hay forma de que suceda lo contrario. A él todo se le aplaude. Teófilo Gutiérrez, como verdadero tiburón, nada en aguas tranquilas en su casa, como debe ser. Mira los toros desde la barrera, y no se amarga. Después de su “rifirrafe” con Hugo Rodallega, en el último partido de Junior ante Santa Fé en Bogotá, donde el equipo del técnico Alfredo Arias terminó derrotado 2-1, mucho se ha hablado y cuestionado, especialmente por el comportamiento de “Made in Chinita” en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y sacaron a relucir, además de todos los hechos que ha protagonizado el atacante barranquillero dentro de las canchas, unas comparaciones, odiosas por demás, entre Teo y Hugol, que de verdad, con todo respeto, son totalmente innecesarias.

Ambos jugadores, en la recta final de sus carreras, han demostrado que son grandes profesionales. Dictan cátedra de buen fútbol y entrega en el terreno de juego. Eso no es discutible. Pero llegar a colocar sobre la mesa lo que uno y el otro ha hecho en todos sus años como futbolistas, en medio de comparaciones que no dan a lugar, me parece que es buscarle la “quinta pata al gato”, en medio de tiempos tan hostiles en nuestro país. Nunca me cansaré de decir que esta es una sociedad de doble moral, donde algunos medios de comunicación y aquellos badulaques, disfrazados de periodistas en redes sociales, se prestan para eso, sólo con el único objetivo de ganar suscriptores o un sencillo like. No. No es necesario.

Si usted sabe leer los labios, sabrá qué se dijeron Teo y Hugo. Bien lo manifestó en zona mixta el goleador cardenal, eso queda en la cancha. Ambos, a su manera, hicieron respetar los colores de su equipo amado. Y ambos, a su manera, le dieron muchas glorias al fútbol colombiano. No se cansaron de darnos enormes satisfacciones a nivel mundial. Y aún hoy, todos sin excepción, disfrutamos de ellos. Pero aquí también disfrutan, gozan cuando Teo, el malo de la película, enciende la radio dentro las canchas, y busca desestabilizar al rival con sus comentarios, sus “bajadas de caña”, entre otras cosas más. Claro, como carecen de un ídolo, buscan acabar al que se lo ganó con sudor, sangre y gloria. Pero “nanai cuca”, con Teófilo nunca pasará.

Mientras más de medio país futbolero exige sanciones para Teófilo Gutiérrez por sus actos dentro de las canchas, en Barranquilla gozan por todo lo que le da a su Junior del alma. No me cansaré de decirlo, y con verdaderas pruebas puedo ratificar que es el último gran ídolo de la afición rojiblanca. Un status especial al lado de históricos como Carlos Valderrama, Iván Valenciano, “la bruja” Verón, Juan Carlos Delménico, entre otros. Un pedestal construido sólo para los mejores.

El perfume seguirá haciendo sentir su fragancia “en la arenosa”, mientras su cuerpo así lo permita. Y si no te gusta, como dijo el negro Edgar Perea: “Contra el dolor y la inflamación, échate Artridem Gel”.