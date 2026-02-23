Se comienzan a definir los clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League

La Champions League entra en una fase determinante este martes 24 de febrero con la disputa de cuatro partidos correspondientes a la vuelta del play-off eliminatorio. Tras los encuentros de ida, los equipos buscan asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo más importante de clubes en Europa. A continuación, la previa con datos clave de cada compromiso.

Atlético de Madrid vs Club Brujas

El conjunto español recibirá en el estadio Metropolitano al campeón belga en un cruce que llega abierto tras el empate 3-3 en el partido de ida. El Atlético busca avanzar por tercera vez consecutiva a los octavos de final, mientras que el Club Brujas intenta repetir presencia en esta instancia tras sus recientes participaciones europeas.

El equipo madrileño ha sido fuerte como local en competiciones UEFA en las últimas temporadas, mientras que el cuadro belga aspira a dar el golpe como visitante. El ganador de la serie obtendrá un cupo en el sorteo de octavos previsto para comienzos de marzo.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

En Alemania, el Bayer Leverkusen afronta el duelo de vuelta ante el Olympiacos griego. El club alemán busca consolidar su crecimiento europeo y meterse entre los 16 mejores del continente. En la ida, la serie quedó con margen mínimo, por lo que todo se definirá en los 90 minutos reglamentarios o, de ser necesario, en tiempo extra.

El Olympiacos, uno de los clubes más tradicionales de Grecia, quiere regresar a los octavos de final tras varias temporadas sin alcanzar esa instancia. Ambos equipos ya saben lo que es disputar fases definitivas en torneos UEFA.

Inter de Milán vs FK Bodø/Glimt

En el estadio San Siro, el Inter recibe al Bodø/Glimt en una eliminatoria que llega ajustada tras el compromiso de ida donde los noruegos sorprendieron venciendo 3 a 1. El club italiano, habitual protagonista en competiciones europeas, pretende instalarse nuevamente en octavos de final y mantener su regularidad internacional.

Por su parte, el equipo noruego continúa escribiendo capítulos históricos en torneos continentales y busca avanzar a una fase que sería una de las más importantes en su trayectoria reciente. Este ha sido el ‘matagigantes’ de esta edición venciendo a los italianos, al Atlético de Madrid y al Manchester City.

Newcastle United vs Qarabağ FK

El St James’ Park será escenario del enfrentamiento entre Newcastle United y Qarabağ FK. El club inglés busca consolidar su regreso a la élite europea alcanzando los octavos de final, mientras que el conjunto azerbaiyano intentará dar una de las sorpresas de la jornada a pesar de depender de un milagro.

La serie llega con la diferencia más amplia entre todos los juegos tras la ida, por lo que casi cualquier resultado puede definir la clasificación de los ingleses que vienen de golear 6 a 1.

La jornada del martes 24 de febrero será clave para completar el cuadro de octavos de final de la UEFA Champions League. Cuatro partidos, ocho equipos y cuatro cupos en juego en una noche que marcará el futuro inmediato del torneo continental.