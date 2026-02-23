Mujer apuñaló a su esposo por pensar que la estaba insultando: El sujeto se encontraba gritando a los árbitros del partido de su equipo

Un insólito episodio de violencia doméstica ocurrido en Italia ha llamado la atención de medios internacionales, luego de que una mujer apuñalara a su esposo al creer que los insultos que él gritaba frente al televisor iban dirigidos hacia ella, cuando en realidad estaban destinados al árbitro y al VAR durante el partido entre Atalanta BC y SSC Napoli por la Serie A.

El hecho se registró el domingo 22 de febrero en la ciudad de Nápoles, mientras la pareja seguía desde su vivienda el compromiso correspondiente a la jornada 26 del campeonato italiano. El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas, entre ellas la anulación de un penalti tras revisión del VAR, lo que generó airadas protestas por parte de los aficionados del Napoli.

Según reportes de la prensa italiana, el hombre, un aficionado del club napolitano, reaccionó con gritos e insultos dirigidos al árbitro y al sistema de videoarbitraje. En medio de la tensión propia del partido, elevó el tono de voz y lanzó expresiones de molestia contra lo que consideraba una injusticia deportiva. Sin embargo, su esposa interpretó erróneamente esos insultos como ataques personales hacia ella.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer confrontó inicialmente a su marido, exigiéndole explicaciones por lo que creyó eran ofensas directas. El intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una fuerte discusión.

En medio del altercado, la mujer tomó unas tijeras con las que intentó agredirlo. Posteriormente, fue a la cocina y regresó con cuchillos, uno de los cuales alcanzó a herir al hombre en el costado durante el forcejeo. También se reportó que varios objetos punzantes fueron lanzados dentro de la vivienda, generando una escena de alto riesgo. El hombre logró comunicarse con los servicios de emergencia mientras intentaba protegerse del ataque.

Autoridades tuvieron que intervenir y capturar a la mujer por violencia doméstica

Efectivos de los Carabinieri acudieron al domicilio tras la alerta. Al llegar, procedieron a detener a la mujer y a incautar varias armas blancas que se encontraban en el lugar.

La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Los reportes médicos indicaron que las heridas no comprometieron órganos vitales y que su vida no corre peligro. Por su parte, la agresora fue arrestada y enfrenta cargos por lesiones agravadas y violencia doméstica, delitos que en la legislación italiana pueden implicar penas de prisión.

El encuentro deportivo terminó con victoria de Atalanta por 2-1, resultado que aumentó la frustración de los aficionados del Napoli. No obstante, lo ocurrido en esta vivienda trasciende el resultado del partido y pone el foco en cómo un malentendido, sumado a un momento de alta tensión emocional, puede desencadenar consecuencias graves.

El caso ha generado debate en Italia sobre la intensidad con la que se vive el fútbol y la necesidad de mantener el autocontrol incluso en contextos pasionales. También reabre la discusión sobre la violencia en el ámbito doméstico, independientemente de su detonante.

Lo que comenzó como una reacción airada frente a una decisión arbitral terminó convertido en un episodio judicial. Un recordatorio de que, aunque el fútbol despierta emociones intensas, ninguna circunstancia justifica la violencia dentro del hogar.