“Mbappé habla de valores... Vive con un travesti”, Chilavert se fue en contra del francés por salir a defender a Vinícius

Las declaraciones del exarquero paraguayo José Luis Chilavert generaron una fuerte controversia internacional tras referirse a la vida privada de Kylian Mbappé en medio del debate por un presunto episodio de racismo que involucró a Vinícius Júnior y al joven argentino Gianluca Prestiani.

El hecho se produjo luego de que Mbappé respaldara públicamente a Vinícius frente a insultos de tinte racista que habrían surgido en un compromiso europeo. A partir de allí, Chilavert intervino en un programa radial argentino para defender a Prestiani y cuestionar la postura del delantero francés. Sin embargo, lo que más repercusión tuvo no fue su análisis deportivo, sino un comentario dirigido a la vida personal del campeón del mundo con Francia.

Durante su intervención, Chilavert afirmó que Mbappé “habla de valores”, pero aludió de manera despectiva a su supuesta relación con una persona transgénero, señalando que, a su juicio, “eso no es normal”. Además, sostuvo que “cada uno puede hacer lo que quiera en su vida privada”, aunque insistió en que no compartía ese tipo de relación. Las palabras del exguardameta fueron ampliamente calificadas como transfóbicas en redes sociales y medios internacionales.

El exfutbolista paraguayo, conocido históricamente por su carácter frontal y sus opiniones sin filtros, intentó enmarcar su postura dentro de una crítica a lo que considera “doble moral” en el fútbol moderno. Según su visión, algunos jugadores condenan determinadas conductas mientras, desde su perspectiva, mantienen estilos de vida que él no comparte. No obstante, distintos sectores cuestionaron que la orientación o la identidad de género de una persona sea utilizada como argumento dentro de un debate sobre racismo.

Organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+ y usuarios en plataformas digitales señalaron que la referencia a la vida privada de Mbappé desvió el foco de la discusión principal, la lucha contra el racismo en el fútbol. Además, recordaron que la identidad de género y la orientación sexual forman parte del ámbito íntimo de cada individuo y no deberían ser objeto de descalificaciones públicas.

En paralelo, el episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de coherencia en los mensajes vinculados a la inclusión en el deporte. Mientras el fútbol internacional promueve campañas contra la discriminación racial y a favor de la diversidad, declaraciones como las de Chilavert evidencian que persisten posturas que generan división.

Mbappé, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre las palabras del exarquero. El delantero francés continúa concentrado en la competencia y en su rol como una de las principales figuras del balompié mundial. Vinícius, entretanto, mantiene su activismo contra el racismo, un tema que lo ha acompañado en las últimas temporadas.

La controversia reabre un debate sensible en el fútbol contemporáneo, los límites de la opinión pública, el respeto a la vida privada y el compromiso real con la inclusión. Más allá del ruido mediático, el episodio refleja que el deporte sigue siendo un escenario donde las discusiones sociales encuentran eco y, muchas veces, generan profundas reacciones.