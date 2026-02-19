Atlético Nacional renovó contrato con uno de sus patrocinadores más importantes y emblemáticos

Atlético Nacional confirmó la renovación de su contrato con Nike, asegurando la continuidad de la marca estadounidense como proveedor oficial de indumentaria del club antioqueño. El nuevo acuerdo extiende una relación que comenzó en 2013 y que ha acompañado algunos de los capítulos más exitosos en la historia reciente de la institución verdolaga.

La noticia fue oficializada por el club a través de sus canales institucionales, donde destacó la importancia estratégica de mantener el vínculo con una de las marcas deportivas más reconocidas a nivel mundial. En el comunicado, Nacional resaltó que la renovación permitirá seguir fortaleciendo el desarrollo de productos innovadores para los hinchas y consolidar la identidad del equipo dentro y fuera del país.

Desde que Nike asumió como patrocinador técnico, Atlético Nacional ha disputado múltiples finales locales e internacionales, entre ellas la recordada conquista continental de 2016, además de varios títulos de Liga y Copa en el fútbol colombiano. La marca ha estado presente en uniformes emblemáticos que han quedado en la memoria de la afición, tanto por su diseño como por los logros deportivos alcanzados con esas camisetas.

El acuerdo no solo contempla la elaboración de los uniformes oficiales de competencia, local, visitante y alternativos, sino también la indumentaria de entrenamiento, ropa de concentración y líneas exclusivas para la venta al público. En los últimos años, la estrategia comercial ha incluido lanzamientos especiales, ediciones conmemorativas y campañas enfocadas en la conexión emocional con la hinchada.

Para Nacional, la continuidad con Nike representa estabilidad en un aspecto clave de su estructura financiera y de marca. La industria del fútbol moderno depende en gran medida de los ingresos por patrocinio y comercialización de productos oficiales, y mantener una alianza sólida con una multinacional del deporte fortalece la proyección internacional del club.

Además, la renovación llega en un momento en el que el equipo busca consolidar un proyecto deportivo competitivo, tanto en el ámbito local como en torneos internacionales. Si bien los detalles económicos del contrato no fueron revelados, se estima que el nuevo vínculo mantiene condiciones favorables para ambas partes y proyecta colaboraciones a mediano plazo.

En términos de imagen, la presencia de Nike también posiciona a Atlético Nacional dentro de un selecto grupo de clubes en América que cuentan con el respaldo de la marca. Esto no solo impacta en la percepción global del equipo, sino que también influye en la atracción de patrocinadores adicionales y en el alcance de su mercadeo digital.

Con esta renovación, Atlético Nacional reafirma su intención de seguir construyendo una identidad moderna, competitiva y alineada con estándares internacionales. La alianza con Nike, más allá de lo comercial, se ha convertido en parte del ADN reciente del club, acompañando generaciones de futbolistas y celebraciones inolvidables para la hinchada verdolaga.

Así, el conjunto paisa asegura continuidad en uno de sus frentes estratégicos mientras centra sus esfuerzos en los retos deportivos de la temporada, con la convicción de que la estabilidad institucional es un pilar fundamental para volver a conquistar títulos y mantener su protagonismo en el fútbol colombiano y sudamericano.