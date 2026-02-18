¿Mánchester City podría descender a quinta división en caso de ser hallados culpables por las más de 100 infracciones financieras?

La posibilidad de que el Manchester City descienda de categoría ha generado un intenso debate en el fútbol inglés a raíz del proceso disciplinario que enfrenta ante la Premier League. El club fue acusado de múltiples presuntas infracciones a las normas financieras entre 2009 y 2018, en un caso que aún no tiene resolución definitiva y cuyo desenlace podría marcar un precedente en la historia del campeonato.

Las acusaciones, que superan el centenar de cargos según lo informado oficialmente por la liga, están relacionadas con supuestas irregularidades en la presentación de información financiera, contratos de patrocinio y cumplimiento del Fair Play Financiero. Desde que se conoció la apertura formal del caso, el Manchester City ha rechazado las imputaciones y ha manifestado su confianza en que el proceso demostrará su inocencia.

En medio de la expectativa, una de las preguntas más recurrentes ha sido si el club podría ser enviado directamente a la quinta división del fútbol inglés en caso de ser hallado culpable. Sin embargo, de acuerdo con el marco reglamentario actual, ese escenario no es el más probable. La Premier League cuenta con la facultad de imponer sanciones deportivas y económicas dentro de su competencia, pero no tiene potestad automática para relegar administrativamente a un equipo hasta la quinta categoría del sistema.

Las posibles sanciones contempladas incluyen multas económicas, deducciones significativas de puntos e incluso la expulsión de la competición. En el caso de una deducción masiva de puntos, el impacto podría ser determinante en la tabla de posiciones y derivar en un descenso deportivo al finalizar la temporada. Es decir, el club podría bajar a la segunda división como consecuencia de su rendimiento tras la penalización, pero no por una orden directa de enviarlo a la quinta categoría.

La estructura del fútbol inglés está compuesta por la Premier League en la cúspide, seguida por el Championship, la League One, la League Two y, posteriormente, la National League como quinto nivel. Para que un equipo llegue hasta esa instancia tendría que descender de manera progresiva o enfrentar una sanción excepcional coordinada con otras entidades del sistema, algo que no está previsto de forma automática en el reglamento vigente.

El proceso contra el Manchester City se encuentra en manos de una comisión independiente que deberá analizar la evidencia presentada por ambas partes. La complejidad del caso y la cantidad de cargos implican que el fallo podría tardar varios meses en conocerse. Además, cualquier decisión podría ser objeto de apelaciones, lo que extendería aún más la definición.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Pep Guardiola continúa compitiendo con normalidad en la Premier League y en torneos internacionales. La incertidumbre jurídica convive con el desempeño deportivo, en un contexto donde la institución insiste en que ha cumplido con todas las regulaciones.

El desenlace del caso no solo impactará al Manchester City, sino también al marco regulatorio del fútbol inglés. Una eventual sanción severa reforzaría el mensaje de control financiero en la liga; en cambio, una absolución consolidaría la postura del club. Por ahora, el descenso a la quinta división aparece más como una especulación que como una consecuencia reglamentaria directa, a la espera de una resolución oficial.