Reportan que un gigante equipo sudamericano tendría en carpeta a Néstor Lorenzo para tartar de solventar su crisis de resultados

El nombre de Néstor Lorenzo comenzó a sonar con fuerza en el mundo Boca Juniors como una posible alternativa para asumir la dirección técnica del club en el mediano plazo. Aunque no existe una negociación formal confirmada, en Argentina distintos medios aseguran que el actual entrenador de la Selección Colombia es del agrado de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, hoy uno de los hombres fuertes en las decisiones deportivas del Xeneize.

Lorenzo, de 59 años, atraviesa un momento destacado en su carrera como entrenador. Al frente de la Selección Colombia, logró consolidar un proyecto competitivo, alcanzando la clasificación al Mundial de 2026 y manteniendo una identidad de juego sólida. Su ciclo ha sido valorado tanto por resultados como por el funcionamiento del equipo, lo que elevó su perfil en el continente y lo posicionó como uno de los técnicos sudamericanos mejor considerados del momento.

La relación de Lorenzo con Boca no es ajena. Durante su etapa como futbolista defendió los colores azul y oro en la década de los noventa, un detalle que suma puntos en un club donde el sentido de pertenencia suele tener peso en las decisiones. Además, su experiencia previa como asistente técnico en selecciones y clubes importantes le dio un recorrido internacional que seduce a una institución que busca recuperar protagonismo en torneos locales e internacionales.

Sin embargo, cualquier movimiento concreto parece atado al calendario internacional. Lorenzo tiene contrato con la Federación Colombiana hasta después del Mundial de 2026, por lo que una eventual llegada a Boca Juniors recién podría evaluarse tras la cita mundialista. La dirigencia xeneize, mientras tanto, analiza distintas alternativas para el corto plazo, sabiendo que la presión deportiva en el club no permite largos períodos de transición.

Otro factor clave será la voluntad del propio entrenador. Lorenzo ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con el proyecto colombiano y su deseo de llevar a la selección a un papel destacado en la próxima Copa del Mundo. De concretarse una oferta formal de Boca en el futuro, el técnico debería evaluar si es el momento adecuado para regresar al fútbol de clubes o si prefiere continuar su camino en el ámbito de selecciones.

En el entorno boquense, la posibilidad genera expectativa. Boca Juniors atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva y busca un perfil que combine liderazgo, experiencia internacional y conocimiento del club. Lorenzo encaja en esa descripción, aunque todavía no hay más que sondeos informales y especulaciones mediáticas.

Por ahora, la prioridad del entrenador está puesta en Colombia y en el desafío mundialista. Boca, mientras tanto, sigue atento a los movimientos del mercado. El nombre de Néstor Lorenzo ya está instalado en la agenda, pero el tiempo y los resultados terminarán definiendo si ese interés se convierte en una negociación real o queda simplemente como un rumor de pasillo en el fútbol argentino.