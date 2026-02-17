La UEFA Champions League sigue su curso en su versión masculina en Play-Offs y femenina de la mano de Linda Caicedo

El torneo de clubes más importante del planeta sigue dando de qué hablar en sus dos versiones (masculina y femenina) con varios partidazos que animan aún más una semana caragada de partidos para los futboleros.

Por un lado, la jornada de miércoles con cuatro duelos bastante importantes en cuanto a las aspiraciones de los equipos pertenecientes ala fase de Play-Offs, comenzando por Qarabag y Newcastle. El equipo de Azerbaiyán llega a esta instancia como una de las sorpresas y teniendo en cuenta las institucioens que se vieron afectadas quedando por fuera de manera prematura. Eso sí, en frente está uno de los elencos más importantes de la Premier League, mismo que tiene una nómina sustancialmente mejor que la de su rival de turno.

Olympiacos y Leverkusen son otros de los elencos que se estarán enfrentando en este juego de ida, aunque con un contexto más parejo, dado el momento por el que está atravesando el elenco alemán donde su irregularidad les ha pasado factura, tanto en Europa, como en la Bundesliga. Eso sí, quedaron por encima del clb griego y parten como lijeros favoritos para muchos de los hinchas.

El tercerjuego enfrentará a uno de los equipos revelación de la competencia como lo ha sdo el Bodo Glimt, ante el Inter de Milán, en medio de la hostilidad de las cancyhas noruegas y con el fervor de los fanáticos locales a flor de piel tras kla sorprendente victporia de su equipo ante Manchester City y Atlético de Madrid.

Justamente los ‘Colchoneros’ serán los encargados de completar esta jornada ante el Brujas en Bélgica, mismo que ya sabe lo que es amargar equipos españoles en esta Champions y que espera dar la pelea teniendo en cuenta que parten desde abajo en plantel y lugar de la tabla, pero que su oponente es uno de los clubes con más altibajos del viejo continente.

Linda Caicedo y el Real Madrid también verán acción en la Champions

El Real Madrid tendrá unon de los partidos más importantes de su temporada en la UEFA Champions League, donde Linda Caicedo promete seguir figurando tal como lo hizo en el duelo de ida contra el Paris FC, club al que derrotaron 3 a 2 con un gol de la colombiana y qye se ha convertido poco a poco en un hueso difícil de roer para las potencias de este deporte femenino.

Sobre las 12:45 del día rodará el balón en España que defina a uno de los dos clasificados a los octavos de final de la competencia y donde más de un compatriota manifestará su apoyo total a la joven delantera cafetera.