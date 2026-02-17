Exarquero del Deportivo Cali se encuentra profugo de la justicia tras ser vinculado a una red de narcotráfico internacional

Las autoridades paraguayas intensificaron este martes una amplia operación antidrogas denominada “Operativo Nexus 2”, que busca desarticular una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína y ligada a un grupo mayor liderado en el pasado por el prófugo Sebastián Marset. En el marco de los procedimientos, se libraron nueve órdenes de allanamiento simultáneas en varias ciudades del país, incluyendo Asunción, Itacurubí de la Cordillera, Yataity del Norte y Mariano Roque Alonso.

La acción policial tiene como objetivo desarticular un esquema que, según las investigaciones preliminares, se encargaba de traer cocaína desde Bolivia hasta diversas localidades del departamento Central y luego enviarla al exterior. El operativo fue coordinado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, con la participación de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Entre los sospechosos con órdenes de captura figura el exarquero paraguayo Víctor Hugo Centurión, conocido por su trayectoria en clubes como Olimpia y otros equipos locales y extranjeros como lo fue el Deportivo Cali en el 2011. Centurión no ha sido detenido aún y se encuentra prófugo, según confirmaron las autoridades, que también buscan a otros involucrados, como el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres.

Durante los operativos ya han sido detenidas tres personas, entre ellas un exjugador de futsal del Club Cerro Porteño llamado Luis Molinas, su pareja Cindy Paralta y Álvaro Cáceres Cabrera, todos señalados como parte de la red investigada. Los agentes incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, proyectiles y numerosos documentos que podrían estar relacionados con las actividades delictivas.

El comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de inteligencia de Antinarcóticos, explicó que los indicios recabados sugieren que algunos de los sospechosos jugaban un papel clave en la logística de la organización, como la gestión de pistas clandestinas y la recepción de estupefacientes destinados a su distribución. En el caso de Centurión, las autoridades lo vinculan a esos aspectos logísticos de la red, aunque los detalles precisos de su supuesto involucramiento aún no han sido hechos públicos.

Los allanamientos también incluyeron requisas en celdas de prisiones como la de Emboscada y el Centro de Reinserción Social de Encarnación, donde se incautaron dispositivos móviles que podrían aportar información relevante para la investigación. La fiscal Ingrid Cubilla, a cargo del caso, ha señalado que el operativo Nexus 2 es una continuación de investigaciones más amplias sobre narcotráfico, y podría llevar a más detenciones y capturas de alto perfil en los próximos días.

El llamado Operativo Nexus no es nuevo en Paraguay: su primera fase ya había desarticulado una red trasnacional en 2025 con detenciones y decomisos significativos, destacando la lucha constante de las autoridades contra el crimen organizado y las rutas de drogas que cruzan el territorio paraguayo.

Mientras Centurión y otros sospechosos siguen prófugos, la Policía ha reforzado la vigilancia y ha solicitado la colaboración internacional para capturarlos. Las investigaciones continúan y la Fiscalía trabaja en recopilar más evidencia para llevar a juicio a los responsables de esta red criminal que, de acuerdo con las autoridades, tendría alcance tanto nacional como internacional.