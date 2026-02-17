Emilio Aristizabal ya fue presentado en su nuevo equipo tras darse su salida de Atlético Nacional

El delantero colombiano Emilio Aristizábal fue confirmado como nuevo jugador de Toronto FC, en un movimiento que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional y refuerza la presencia de talento colombiano en la Major League Soccer. El atacante llega procedente de Atlético Nacional en condición de préstamo por la temporada 2026, con opción de compra, según confirmó el club canadiense.

El traspaso se cerró tras varias semanas de conversaciones entre ambas instituciones. Toronto apostó por el joven delantero dentro del programa U22 Initiative, una herramienta de la MLS que permite a los clubes incorporar futbolistas menores de 22 años con proyección internacional. En ese contexto, Aristizábal encaja como una apuesta a futuro, pero también como una alternativa inmediata para fortalecer el frente de ataque del conjunto rojo.

A sus 20 años, Aristizábal había tenido apariciones en el primer equipo de Atlético Nacional, aunque sin lograr consolidarse como titular indiscutido. Su proceso en Medellín estuvo marcado por la competencia interna y la búsqueda de continuidad. Ante ese panorama, la opción de emigrar al fútbol norteamericano surgió como una oportunidad para sumar minutos, experiencia internacional y crecimiento competitivo.

En Toronto FC, el colombiano se encontrará con un entorno distinto, tanto en lo deportivo como en lo cultural. La MLS se ha consolidado en los últimos años como una liga en expansión, con infraestructura moderna y creciente visibilidad internacional. El club canadiense, que juega como local en el BMO Field, atraviesa un proceso de reestructuración deportiva y busca rejuvenecer su plantilla con talento joven que pueda proyectarse a mediano plazo.

Desde la dirigencia de Toronto han destacado la velocidad, movilidad y capacidad de definición de Aristizábal como cualidades que pueden aportar variantes al esquema ofensivo del equipo. El delantero colombiano se suma a un plantel que pretende mejorar su rendimiento respecto a temporadas anteriores y recuperar protagonismo en la Conferencia Este.

Para Atlético Nacional, el movimiento también representa una vitrina internacional para uno de sus canteranos. El préstamo con opción de compra permite al club colombiano mantener un margen de control sobre el futuro del jugador, al tiempo que le brinda la posibilidad de revalorizarse en el mercado internacional si logra destacarse en la MLS.

Aristizábal ya se encuentra en Canadá adelantando los trámites administrativos y deportivos correspondientes, incluyendo exámenes médicos y documentación migratoria. Aunque el anuncio oficial del fichaje ya fue realizado por Toronto FC, se espera una presentación formal ante medios y aficionados en los próximos días.

El salto a la MLS supone un desafío importante en la joven carrera del atacante. Adaptarse al ritmo físico del fútbol norteamericano y ganarse un lugar en la rotación serán los primeros objetivos inmediatos. Para el futbolista, este movimiento no solo implica un cambio de camiseta, sino también la oportunidad de consolidarse en el escenario internacional y abrir nuevas puertas en su trayectoria profesional.