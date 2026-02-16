“Un fútbol flatulento”, Iván Mejía retrató el FPC, además de exponer a Jesurún y González

Iván Mejía Álvarez, mantiene su inconformismo ante las recientes declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor señalando que exponer los audios del VAR es un peligro en Colombia, pero el periodista aprovechó para exponer a Ramón Jesurún y Álvaro González, además de señalar que nuestro fútbol (colombiano), es un “fútbol flatulento y de malas costumbres”.

Esto, tras la entrevista concedida por el mandamás del FPC en donde, entre otras, señaló que, por cuestiones de seguridad, evitaban hacer públicos los audios del VAR, en un campeonato en donde abundan las decisiones dudosas del arbitraje.

Sin embargo, al respecto, el exárbitro José Borda sentenció que eso no es determinación de la Dimayor sino de la Federación Colombiana de Fútbol, exponiendo: “¿FEDEFUTBOL QUE DICE? La responsable de ordenar o no la publicación de los audios VAR es la @FCF_Oficial y NO @Dimayor. La Federacion Colombiana de fútbol “debe fijar su posición al respecto”. La emisión de los audios es importante para la transparencia del torneo”.

Precisamente, a esa sentencia llegó la réplica de Iván Mejía, que le dio la derecha al ahora analista arbitral y de paso apuntó contra los directivos del fútbol, exponiendo que no dirán nada al estar en plena campaña para sus reelecciones.

“Borda tiene razón. Pero, como están en plena campaña electoral, Ramón y González, se harán los locos. Un fútbol flatulento y de malas costumbres”, sentenció.

Zuluaga sobre publicar los audios del FPC

“Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que de pronto no se tiene. Entonces pienso yo que los audios son privados, en el sentido de que son decisiones de seres humanos que se pueden equivocar. De pronto poner el audio es ir contra la persona directamente que de pronto se equivocó y esto es peligroso en un país como el nuestro. Eso hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial, pero sí quiero decir que este año se ha hecho una gran inversión, se ha doblado la inversión, en capacitación para los jueces, así como también los beneficios para ellos.

Esperamos que cada día los errores humanos sean menores y si se dan, que sean de buena fe. Lo que no podemos aceptar es que haya mala fe en el arbitraje colombiano”, señaló previamente Zuluaga.

Este tema sigue generando incomodidad en amplios sectores afines al FPC, como aficionados y periodistas de la talla de Iván Mejía Álvarez que no pierden la oportunidad para apuntar contra la postura de no hacer públicos los audios.