Hinchas del Deportivo Cali se fueron a los golpes en las tribunas del Palmaseca durante el juego contra Nacional

El clásico entre Deportivo Cali y Atlético Nacional disputado este domingo en el Estadio Deportivo Cali (Palmaseca) no solo estuvo marcado por la emoción futbolística, sino también por varios enfrentamientos entre hinchas en las tribunas, que obligaron a la intervención de la Policía Nacional y del personal de seguridad del escenario.

Minutos después del inicio del compromiso, registrado en el marco de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, surgieron escenas de violencia en un sector de la tribuna popular, donde un grupo de aficionados empezó a discutir de manera acalorada. Según videos difundidos en redes sociales, la discusión escaló rápidamente a golpes, y varios hinchas se vieron envueltos en un enfrentamiento físico que alarmó a quienes presenciaban el partido. La situación obligó a agentes de la Policía y auxiliares de seguridad a separar a los involucrados y controlar el orden en las graderías.

Uno de los momentos más preocupantes fue cuando un asistente resultó herido y tuvo que ser atendido por personal médico dentro del estadio, mientras el partido seguía su curso. El hombre, que se encontraba con un acompañante en la tribuna, fue trasladado hacia un punto seguro para recibir atención. Imágenes que circulan en redes muestran al personal de logística ayudando a su salida del estadio entre la expectativa de otros hinchas.

La situación provocó reacciones inmediatas de rechazo entre muchos aficionados presentes en Palmaseca, quienes lamentaron que un encuentro clásico, un duelo tradicional y apasionante del fútbol colombiano, se viera empañado por actos de violencia que no guardan relación con la cultura deportiva adecuada dentro de un estadio. En distintos sectores de la grada, seguidores expresaron su deseo de que las autoridades y los clubes trabajen en conjunto para evitar que estos hechos se repitan.

Este no es un hecho aislado en Palmaseca. En años recientes, el estadio ha recibido sanciones por parte de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol debido a comportamientos de hinchadas en varios encuentros, incluyendo lanzamiento de objetos, invasiones del campo y confrontaciones entre barras. La reiteración de estos episodios ha motivado llamados desde distintos frentes para implementar estrategias de seguridad más estrictas y campañas de educación para los aficionados.

El clásico del domingo puso nuevamente en la agenda pública la necesidad de trabajar en la convivencia y el respeto dentro de los estadios colombianos, de manera que los partidos sean un espacio de celebración del deporte y no de confrontaciones que pongan en riesgo la integridad de los asistentes. La dirigencia de Deportivo Cali, por su parte, se pronunció posteriormente con un llamado a la calma y afirmó que colaborará con las autoridades para identificar a quienes promovieron los actos violentos.