Carlos Lajud fue acusado de presuntamente haber acosado por redes a la hija de una reconocida modelo colombiana

Carlos Lajud - Fotos: Redes sociales del periodista y captura de pantalla de la denuncia pública en su contra tomadas el 15 de febrero del 2026

Un delicado señalamiento ha tomado fuerza en las últimas horas sobre el reconocido periodista deportivo Carlos Lajud. Mediante una cuenta de Instagram, se hizo una publicación en la que se ve una aparente conversación de Instagram que intentó entablar el comunicado con la hija de la reconocida modelo colombiana Elizabeth Loaiza.

Allí, se ven mensajes como: “¿Cuándo el OnlyFans?”, “¿Cuándo el OnlyFans tuyo?" o “¿Ya tienes OnlyFans?”. Con esto, demostrando cierta insistencia en el tema con la hija de la modelo, quien, además, sería menor de edad aún, cosa que agrava esta denuncia y que llevó al periodista a borrar sus cuentas personales, especialmente la de Instagram, misma que se vio vinculada en este presunto caso de acoso.

Aunque no ha habido pronunciamientos oficiales aún, se espera que el mismo periodista salga a aclarar la situación y anuncie que, en caso de esta denuncia no ser cierta, tomar acciones legales en contra de las personas que se encargaron de exponerlo. Por otro lado, la presunta víctima no ha hecho más publicaciones o comentarios ligados a este tema que puedan brindar un poco más de información con respecto a la exposición pública de este caso.

¿Quién es Carlos Lajud, periodista vinculado con un presunto caso de acoso?

Carlos Lajud es un periodista deportivo colombiano que durante casi dos décadas ha estado vinculado al cubrimiento del fútbol profesional en el país, tanto desde medios de comunicación como desde cargos institucionales. Nacido en Barranquilla en 1986, se formó como comunicador social y comenzó su carrera a mediados de los años 2000, abriéndose camino en redacciones deportivas y espacios televisivos especializados.

Sus primeros años profesionales estuvieron ligados al trabajo en noticieros nacionales, donde participó en secciones deportivas y en la cobertura de eventos de fútbol local e internacional. Con el tiempo, su perfil dejó de ser únicamente el de reportero para orientarse hacia el manejo de comunicaciones institucionales, un giro que marcaría buena parte de su trayectoria.

En 2017 asumió como director de comunicaciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano, organismo encargado de la organización de las competiciones profesionales en Colombia. Desde ese cargo tuvo un papel clave en la relación entre la liga y los medios, coordinando ruedas de prensa, estrategias informativas y protocolos de difusión oficial.

Posteriormente, en 2022, fue nombrado gerente de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol. Allí estuvo a cargo del manejo mediático de la Selección Colombia y de los eventos institucionales del ente rector del fútbol nacional, incluyendo convocatorias, conferencias y torneos internacionales.

Su paso por estas entidades, sin embargo, no estuvo exento de controversias. Diversos periodistas señalaron públicamente desacuerdos con su gestión, especialmente en temas relacionados con el acceso a la información y el trato hacia algunos comunicadores. En medio de ese contexto, dejó su cargo en la Federación a finales de 2023.