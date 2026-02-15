Yerson Mosquera casi descalabra a un rival en Inglaterra en medio de un partido protagonizado por el barro

Yerson Mosquera - Fotos: Capturas de pantalla de la transmisión del juego tomadas el 15 de febrero del 2026

Una acción puntual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana en Inglaterra. El defensor colombiano Yerson Mosquera, jugador del Wolverhampton Wanderers, protagonizó una jugada que rápidamente se hizo viral en redes sociales durante el compromiso por la FA Cup, debido a la forma en que un rival terminó completamente embarrado tras un choque dentro del campo.

El partido, disputado en condiciones climáticas complejas, presentó un terreno de juego pesado, con amplias zonas cubiertas de lodo producto de la lluvia constante. En ese contexto, las disputas divididas se volvieron más intensas y visualmente más aparatosas. Fue precisamente en una de esas acciones donde Mosquera dejó una postal que recorrió internet.

La jugada se produjo en una pelota dividida cerca de la banda. El rival intentó controlar y girar para progresar en ataque, pero Mosquera, atento y firme en la marca, anticipó el movimiento y metió el cuerpo con potencia para disputar el balón. El colombiano no recurrió a una entrada desmedida ni a una acción antirreglamentaria; fue un choque físico propio del fútbol inglés, caracterizado por la intensidad y el contacto constante.

Sin embargo, el estado del terreno jugó un papel determinante. Tras el impacto, el jugador adversario perdió completamente el equilibrio. Al intentar sostenerse, sus tacos no encontraron agarre en el césped húmedo, lo que provocó que resbalara de forma aparatosa y terminara cayendo de espaldas sobre una zona visiblemente embarrada. La escena fue tan gráfica que en cuestión de segundos el uniforme del rival quedó cubierto de lodo, generando la reacción inmediata del público presente y, más tarde, de miles de usuarios en redes sociales.

El árbitro, bien posicionado, consideró la acción como una disputa legal. No hubo falta sancionada ni amonestación para Mosquera, lo que confirmó que el contacto fue dentro de los parámetros reglamentarios. De hecho, el defensor colombiano continuó el partido con normalidad, manteniendo su rol como eje de la zaga y mostrando solidez en el juego aéreo y en los duelos individuales.

El video del momento comenzó a circular casi de inmediato, acompañado de comentarios que exageraban la acción, algunos sugiriendo que Mosquera había “lanzado” al rival. Sin embargo, las repeticiones muestran claramente que se trató de un choque fuerte pero legítimo, amplificado por las condiciones del campo. El barro fue el verdadero protagonista visual del incidente.

Más allá del impacto mediático, la jugada refleja el estilo de Mosquera: un defensor físico, agresivo en el buen sentido competitivo y acostumbrado al ritmo intenso del fútbol inglés. En una competencia como la FA Cup, donde equipos de distintas categorías se enfrentan y los campos no siempre están en condiciones ideales, este tipo de escenas suele formar parte del espectáculo.

Lo que quedó fue una imagen llamativa, viral y comentada, pero dentro de los márgenes normales de un partido disputado bajo lluvia y barro.