Reconocido entrenador paraguayo en nuestro país estaría cerca de volver a dirigir a un club de la Liga BetPlay

Tras la renuncia de José Alexis Márquez como director técnico de Jaguares de Córdoba en febrero de 2026, la dirigencia del club se encuentra en plena búsqueda de un reemplazo que pueda darle estabilidad a un equipo que ha mostrado irregularidades en su funcionamiento dentro de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. En ese contexto, uno de los nombres que ha ganado fuerza entre aficionados, analistas y varios medios deportivos es Gustavo Florentín, entrenador paraguayo con experiencia en el fútbol colombiano.

La salida de Márquez se produjo tras una dura derrota y una serie de resultados que no respondieron a las expectativas de una plantilla con aspiraciones de permanencia, lo que obligó a la directiva de Jaguares a replantear su proyecto de cara al resto del campeonato. Con el banquillo vacante, el debate se abrió de inmediato en torno a posibles candidatos, y el nombre de Florentín emergió con fuerza por su trayectoria en el país.

Florentín, de 53 años, cuenta con un amplio recorrido en clubes del fútbol profesional colombiano, incluyendo pasos por Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas Rionegro. Su perfil se caracteriza por tener una lectura táctica sólida del juego defensivo, así como por ser un técnico que puede trabajar con plantillas limitadas y sacarles rendimiento en momentos complicados. Esto encaja con la lógica que Jaguares busca en un entrenador para afrontar un semestre que requiere estabilidad y equilibrio.

Aunque el nombre de Florentín ha estado circulando en redes sociales y programas deportivos como una alternativa viable, no existe todavía un anuncio oficial por parte de Jaguares ni confirmación de una oferta formal al técnico. La información que se ha manejado por ahora proviene de rumores filtrados y análisis de prensa, que lo colocan como uno de varios candidatos contemplados por la junta directiva mientras se analizan propuestas y se valoran perfiles.

Parte del interés en Florentín se explica por su conocimiento de la liga local y por las experiencias que ha tenido en clubes con realidades similares a la de Jaguares: planteles con limitaciones presupuestales que necesitan competir con plantillas menos profundas frente a grandes rivales. El estilo del estratega paraguayo, fuerte en organización defensiva y pragmatismo táctico, ha sido visto, por algunos analistas, como una fórmula que podría beneficiar al equipo felino, especialmente para mejorar su rendimiento lejos de casa y controlar los partidos de forma equilibrada.

En el entorno de Jaguares también se ha mencionado que la dirigencia no descarta un técnico interino mientras se define el proceso, con algunos miembros del cuerpo técnico actual asumiendo responsabilidades momentáneas antes de la llegada del refuerzo definitivo.

A pesar de que la expectativa crece entre la afición, la confirmación de Florentín como nuevo entrenador está aún en suspenso. Los próximos días serán clave, cuando se espera que la directiva oficialice una decisión y dé claridad sobre quién será el encargado de liderar al equipo durante la segunda parte del torneo.

Por ahora, lo concreto es que sí ha estado en el radar de Jaguares como posible reemplazo y su nombre ha cobrado notoriedad como una opción con experiencia en el contexto colombiano y capacidad para afrontar desafíos de equipos en situaciones complejas. La pelota está ahora en la cancha de la directiva para hacer oficial su decisión.