Sorpresa en la Liga BetPlay: Otro director técnico salió de su cargo tras sufrir una aparatosa goleada

La crisis de resultados volvió a pasar factura en el fútbol colombiano. Jaguares de Córdoba confirmó que se quedó sin entrenador tras la renuncia de Alexis Márquez, quien decidió dar un paso al costado en pleno desarrollo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

La salida del técnico se produjo luego de un arranque irregular del equipo en el campeonato. Aunque Jaguares había logrado sumar puntos importantes en casa, la contundente derrota 5-0 frente a Boyacá Chicó terminó por agudizar la presión sobre el cuerpo técnico. El ambiente en Montería se tornó tenso y, tras conversaciones con la dirigencia, Márquez optó por presentar su renuncia.

En el comunicado oficial, el club agradeció el profesionalismo del entrenador y destacó su compromiso durante el proceso. Sin embargo, la realidad deportiva marcó el desenlace. Jaguares había sumado siete puntos en las primeras cinco jornadas, con dos victorias, un empate y dos derrotas, un rendimiento que no reflejaba del todo estabilidad en el juego ni solidez defensiva.

La situación genera preocupación no solo por el presente inmediato, sino por el contexto del equipo. Jaguares regresó recientemente a la máxima categoría con el objetivo claro de consolidarse y evitar complicaciones en la tabla del descenso. Cada punto cuenta en la lucha por la permanencia, y los cambios abruptos en el banquillo suelen alterar los procesos deportivos.

Durante su ciclo, Márquez intentó imprimir una identidad basada en orden táctico y transiciones rápidas, pero la irregularidad en defensa y la falta de contundencia en algunos partidos impidieron que el equipo lograra una racha positiva. Jugadores experimentados del plantel respaldaron públicamente al técnico en semanas anteriores, aunque los resultados terminaron inclinando la balanza.

La renuncia convierte a Jaguares en uno de los primeros clubes en cambiar de timonel en este semestre, reflejando la volatilidad que suele caracterizar los procesos en el fútbol colombiano. La directiva ahora enfrenta la tarea urgente de designar un nuevo entrenador que logre estabilizar el proyecto y recuperar la confianza tanto del plantel como de la afición.

Mientras tanto, se espera que un integrante del cuerpo técnico asuma de manera interina para preparar el próximo compromiso liguero. El calendario no da tregua y el equipo necesita reaccionar con rapidez para no perder terreno en la tabla.

El reto para el nuevo estratega será claro: fortalecer el sistema defensivo, potenciar las virtudes ofensivas y consolidar un grupo que mostró destellos de competitividad, pero que aún no encuentra regularidad. Además, deberá gestionar el aspecto anímico, golpeado tras la goleada sufrida y la salida del entrenador.

Jaguares entra así en una etapa de transición en un torneo que apenas comienza, pero que ya muestra señales de exigencia máxima. En Montería saben que la estabilidad es clave para cumplir el objetivo de permanecer en la primera división, y la elección del próximo técnico podría marcar el rumbo de toda la temporada.