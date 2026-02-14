Gabriel Fuentes ya fue anunciado en su nuevo club y recibió convocatoria de inmediato para poder debutar

El lateral izquierdo colombiano Gabriel Fuentes selló un movimiento importante en su carrera al ser cedido por una temporada al Fortaleza, equipo recientemente descendido a la Serie B del fútbol brasileño, tras culminar su etapa con el poderoso Fluminense de Río de Janeiro. La operación se concretó el 13 de febrero de 2026 y fue confirmada por las cuentas oficiales del club tricolor carioca y del propio Fortaleza.

Fuentes, de 29 años, pone así rumbo al Leão do Pici con la ambición de recuperar ritmo de competencia y convertirse en pieza clave dentro del proyecto del club cearense, que disputará el campeonato de segunda división con el objetivo de ascender nuevamente a la élite del fútbol brasileño.

El acuerdo entre Fluminense y Fortaleza es un préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra, una fórmula que permite al club anfitrión evaluar el impacto del colombiano antes de una posible permanencia definitiva. El jugador, que ya fue anunciado oficialmente por la institución cearense en sus redes sociales, se suma a otros refuerzos con los que Fortaleza busca reforzar su plantilla para la temporada.

La trayectoria de Fuentes en el fútbol sudamericano ha sido sólida. Formado en las divisiones menores de Barranquilla FC, debutó profesionalmente en Colombia antes de consolidarse en el Atlético Junior, donde disputó casi 200 partidos y se ganó un lugar destacado como uno de los laterales más regulares del país. En 2022, vivió su primera experiencia en Europa con el Real Zaragoza de España, acumulando 23 partidos en Segunda División.

En 2023, el fichaje por Fluminense representó un salto al fútbol brasileño de alto nivel. Si bien no logró consolidarse como titular indiscutido, especialmente tras la llegada de otros laterales como Guilherme Arana y Renê, acumuló 34 apariciones y registró cinco asistencias con la camiseta tricolor, demostrando su capacidad ofensiva y su consistencia defensiva cuando fue requerido por el cuerpo técnico.

La decisión de salir de Fluminense responde tanto al deseo del jugador de tener más minutos como al contexto competitivo del equipo carioca, donde las opciones en la banda izquierda se han ampliado considerablemente. Antes de sellar su llegada al Fortaleza, Fuentes incluso estuvo cerca de fichar por el Club América de México, pero la negociación no prosperó por temas contractuales y salariales, lo que terminó por dejar al colombiano en Brasil para seguir su carrera.

En Fortaleza, su papel será importante: el técnico Thiago Carpini venía improvisando jugadores en el lateral izquierdo ante la ausencia de un especialista en esa posición, y la llegada de Fuentes no solo cubre esa necesidad, sino que también aporta experiencia y recorrido en campeonatos exigentes. Su incorporación se suma a la de otros refuerzos pensados para afrontar el desafío de la Série B y conseguir el regreso a la Serie A en 2027.

Para Fuentes, este nuevo capítulo es una oportunidad para reafirmar su valor como uno de los laterales colombianos más consolidados en el exterior, aportando su juego tanto en defensa como en ataque y buscando liderar al Fortaleza en un año clave en el que el ascenso es la gran meta.