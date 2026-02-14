Exjugador de Millonarios se convirtió en el nuevo extremo del Deportes Tolima y promete pelear por la titular

En medio de un mercado de pases intenso en el fútbol colombiano, Deportes Tolima confirmó la incorporación del delantero colombiano Jader Valencia como uno de sus refuerzos de peso para la temporada 2026. El anuncio se dio a conocer oficialmente el 13 de febrero, cerrando una de las novelas más comentadas de las últimas semanas en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Valencia, de 26 años, llega procedente del Deportivo Independiente Medellín, donde no había logrado consolidar un lugar como titular indiscutido. Aunque tenía contrato con Medellín hasta 2028, el delantero no estaba contemplado en los planes deportivos para este semestre, lo que abrió la puerta a su cesión al club “pijao” por un año con opción de compra hasta finales de 2026.

El fichaje se oficializó justo cuando Tolima se prepara para competir en dos frentes importantes: la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, donde enfrentará a Deportivo Táchira en la fase previa. El club, dirigido por Lucas González, buscaba una pieza ofensiva que diera mayor profundidad y variantes a su ataque tras la salida del argentino Gonzalo Lencina, que no entró en los planes y fue transferido.

En su comunicado de bienvenida, Deportes Tolima usó un mensaje cargado de símbolos y compromiso: “¡Bienvenido, Jáder Valencia! Esta tribu ahora es tu hogar, luchamos juntos por la gloria de un territorio sagrado”, escribió el club en sus redes sociales, destacando no solo la llegada de un jugador, sino también la ilusión que representa para la afición.

El atacante sucreño, conocido por su paso por Millonarios FC donde ganó varios títulos nacionales, llega con la misión de reforzar la ofensiva pijaos. Valencia ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol colombiano y destaca por su movilidad, su capacidad para jugar tanto de delantero centro como por las bandas, y su experiencia en competiciones nacionales.

Durante su última temporada con Medellín, Valencia disputó 32 partidos, acumulando más de 1.000 minutos de juego, marcó tres goles y aportó una asistencia, cifras que buscan mejorar ahora bajo la dirección del técnico tolimense.

La llegada de Valencia no solo apunta a mejorar la producción ofensiva del equipo, sino también a inyectar juventud y energía a un plantel que quiere pelear por la clasificación en liga y asegurar una buena participación internacional. Para Tolima, que cuenta con una exigente afición, esto representa una apuesta importante por potenciar su competitividad en todos los frentes esta temporada.

Ahora, la expectativa está puesta en ver cómo se adapta Jader Valencia al estilo de juego del “Vinotinto y Oro” y si puede convertirse en una pieza clave en el objetivo de luchar por títulos y avanzar en la Copa Libertadores 2026.