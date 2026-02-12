Se encienden las alarmas alrededor de Lionel Messi: Inter de Miami notificó de una lesión que sufrió el argentino

Lionel Messi volvió a ser noticia, esta vez por una situación médica. Inter Miami confirmó que el capitán argentino sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a frenar su actividad en plena pretemporada y que genera incertidumbre de cara al inicio de la nueva campaña en la MLS.

La molestia se presentó durante un compromiso amistoso internacional, en el que Messi incluso alcanzó a marcar antes de resentirse físicamente. Tras el encuentro, el cuerpo médico del club evaluó al futbolista y determinó que se trataba de una distensión, una lesión muscular frecuente en el fútbol de alta competencia, especialmente en jugadores que acumulan carga de minutos y exigencia física.

Inter Miami informó que el rosarino no participó en el entrenamiento posterior y que su regreso a las canchas dependerá de la evolución clínica en los próximos días. El club optó por la prudencia y decidió no arriesgarlo, priorizando su recuperación completa antes de reintegrarlo a la competencia oficial.

Como consecuencia inmediata, fue reprogramado un amistoso que el equipo tenía previsto disputar en Puerto Rico. La organización del evento y la institución estadounidense acordaron aplazar el compromiso con el objetivo de que Messi pueda estar disponible cuando esté plenamente recuperado, evitando cualquier recaída que pueda complicar su temporada.

La lesión se produce en un momento clave para Inter Miami, que se prepara para el inicio de la MLS y para afrontar un calendario exigente que incluye competencias nacionales e internacionales. Messi, pieza fundamental del proyecto deportivo del club, es el eje futbolístico del equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino, por lo que cualquier inconveniente físico genera preocupación tanto en la institución como en los aficionados.

Desde el entorno del jugador se transmitió tranquilidad. La distensión muscular no implica, en principio, una lesión de gravedad como un desgarro o una ruptura estructural. Sin embargo, este tipo de molestias requiere reposo, fisioterapia y un retorno progresivo a los entrenamientos para evitar complicaciones. Los tiempos de recuperación pueden variar, pero suelen oscilar entre una y tres semanas, dependiendo del grado de la afectación.

A nivel internacional, la noticia también impacta en la selección argentina. Con compromisos importantes en el horizonte y la cercanía de competencias oficiales, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca la evolución del capitán. No obstante, por ahora no existe un parte que indique una ausencia prolongada.

Messi, de 38 años, continúa siendo determinante dentro y fuera del campo. Su presencia no solo potencia el rendimiento deportivo de Inter Miami, sino que también representa un impulso mediático y comercial para la liga estadounidense. Por eso, la prioridad del club es garantizar una recuperación completa.

Mientras tanto, el equipo ajustará su planificación a la espera del regreso de su figura. La evolución médica en los próximos días será clave para determinar cuándo volverá a vestirse de corto el campeón del mundo.