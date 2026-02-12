Jugador titular de la Selección Colombia sufrió lesión que preocupa desde ya al cuerpo técnico

El defensor colombiano Jhon Lucumí volvió a convertirse en protagonista esta semana, pero por motivos menos agradables. Durante el partido de cuartos de final de la Copa Italia 2026 entre Bologna y Lazio, el zaguero cafetero debió abandonar el campo por molestias físicas, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Colombia, que lo mira como pieza clave para el camino hacia el Mundial 2026.

El encuentro, disputado el 11 de febrero en el Estadio Renato Dall’Ara, terminó 1-1 en el tiempo regular y se definió desde los once metros con triunfo de Lazio, pero el foco estuvo en la salida de Lucumí. El colombiano, habitual titular para el técnico Vincenzo Italiano, fue sustituido alrededor del minuto 79 tras evidenciar molestias físicas que lo obligaron a dejar la cancha antes de tiempo.

Los gestos de dolor y la preocupación que mostró el jugador al salir del campo preocuparon de inmediato al cuerpo médico del Bologna y al propio cuerpo técnico de la Selección Colombia. Aunque Lucumí pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, su salida anticipada levantó dudas sobre la gravedad del problema y su disponibilidad para los próximos compromisos, tanto en Serie A como en la ventana FIFA de marzo.

No es la primera vez que el defensor sufre una lesión esta temporada. Lucumí ya había encendido alertas en enero, cuando debió retirarse temprano en un partido ante el Como por Serie A, y luego Bologna confirmó una lesión de bajo grado en su isquiotibial derecho, estimando un tiempo de recuperación de tres a cuatro semanas. Ese diagnóstico lo había marginado de varios encuentros y obligó al club a reorganizar su defensa en ausencia del colombiano.

La ausencia de Lucumí se notó en la zaga de los rossoblù, que encajaron más goles y perdieron fortaleza defensiva sin uno de sus pilares. La defensa de Bologna, que en meses anteriores se había mostrado como una de las más sólidas del campeonato, sufrió para mantener la estabilidad en partidos recientes sin su presencia.

Para la Selección Colombia, la situación también es motivo de atención. Con la cercanía de los amistosos internacionales programados para fines de marzo frente a rivales de alto calibre como Croacia y Francia, el técnico Néstor Lorenzo espera contar con todas sus figuras disponibles para afinar el equipo de cara al Mundial. Una lesión prolongada de Lucumí podría afectar sus planes defensivos, pues el central ha sido un titular casi indiscutible en la zaga del combinado nacional.

Hasta el momento, Bologna no ha emitido un parte médico oficial con diagnóstico detallado tras su salida ante Lazio, y el club italiano ha preferido esperar exámenes más precisos antes de definir el tiempo de baja. Se espera que en los próximos días se realicen pruebas adicionales para determinar si la molestia reportada es una recaída de su lesión isquiotibial anterior o una nueva afectación muscular.

Mientras tanto, el colombiano está en el centro de los focos mediáticos y médicos, con el mundo del fútbol atento a su recuperación. La evolución de Lucumí en los próximos días no solo será clave para Bologna en la Serie A, sino también para la Selección Colombia, que confía en su aporte defensivo rumbo al desafío más grande del año: la Copa Mundial 2026.