Millonarios dejó ir a uno de sus canteranos ante tentadora oferta del Botafogo de Brasil

El histórico Botafogo de Río de Janeiro confirmó la contratación del lateral izquierdo colombiano Jhoan Hernández Mejía, de 19 años, procedente de Millonarios FC, en una operación que representa una apuesta por el talento joven y por reforzar una demarcación clave para la temporada 2026. El defensor llega al club brasileño en calidad de préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de compra al final del vínculo, en un movimiento que ha generado expectativas tanto en Brasil como en Colombia.

Hernández, originario de Lloró (Chocó, Colombia), se formó en las divisiones juveniles de Millonarios antes de hacer su debut profesional en 2023 con el equipo bogotano. En el club azul disputó 22 partidos oficiales, principalmente como lateral izquierdo, y suministró tres asistencias, además de contribuir en la consecución del título de Liga BetPlay 2023 y la Superliga colombiana 2024. Asimismo, ha sido convocado en varias ocasiones a las selecciones juveniles de Colombia, lo que ha aumentado su visibilidad internacional.

Botafogo, club tradicional del fútbol brasileño con una rica historia en competiciones nacionales e internacionales, no solo ve en Hernández una proyección a futuro, sino también una alternativa para reforzar el sector izquierdo en una plantilla que viene de regular su situación tras un período de “transfer ban” y que trabaja bajo la dirección técnica de Martín Anselmi.

Según el anuncio oficial del club carioca, el joven defensor ya trabaja con sus nuevos compañeros y se espera que inicialmente pueda integrarse al equipo sub-20, aunque existe la posibilidad de que su rendimiento lo lleve a ser tomado en cuenta rápidamente para el primer equipo en el Campeonato Brasileirão y otras competencias oficiales del Fogão este año.

Para Millonarios, la operación representa un negocio estratégico y una vía para potenciar la carrera de una de sus promesas juveniles al permitirle medirse en un fútbol de mayor exigencia física y táctica. La cesión con opción de compra protege los intereses del club capitalino, que mantiene abiertas posibles futuras negociaciones si Hernández destaca en su nueva etapa.

Desde la perspectiva deportiva, el fichaje de Hernández llega en un momento en que Botafogo busca mayor profundidad en su plantel, especialmente en la lateral izquierda, donde compite con un jugador experimentado como Alex Telles. La llegada del colombiano no solo amplía las opciones del cuerpo técnico, liderado por Anselmi, sino que también encaja con la política de reforzar el equipo con jóvenes talentos que puedan adaptarse al estilo de juego brasileño y aportar dinamismo en su sector.

El movimiento al fútbol brasileño representa para Hernández una oportunidad determinante en su desarrollo profesional: un salto competitivo, la posibilidad de medir su nivel en un campeonato exigente como el Brasileirão y la chance de crecer en una de las ligas más competitivas del continente. Para Botafogo, es una inversión en juventud con la esperanza de obtener rendimiento inmediato y potencial beneficio deportivo y económico a futuro.