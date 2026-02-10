Técnico del Cagliari dio malas noticias sobre el estado de salud de Yerry Mina y dejó en evidencia un problema de rodilla crónico

Las declaraciones del entrenador de Cagliari sobre Yerry Mina encendieron las alarmas en el entorno del fútbol colombiano. En una reciente rueda de prensa, el técnico del club italiano confirmó que el defensor central padece un problema crónico en una de sus rodillas, una condición que no corresponde a una lesión puntual, sino a una dolencia persistente que viene siendo manejada desde hace varios meses.

El estratega explicó que Mina no atraviesa una recaída específica, pero sí arrastra una molestia que requiere cuidados constantes. Por esta razón, su participación en los partidos está siendo evaluada “día a día”, dependiendo de cómo responda a las cargas físicas y a los tratamientos médicos. El objetivo del cuerpo técnico es evitar que el problema se agrave y pueda derivar en una lesión de mayor gravedad que lo deje fuera por un periodo prolongado.

Desde su llegada a Cagliari, Yerry Mina ha tenido una adaptación marcada por la intermitencia. Si bien ha mostrado su jerarquía defensiva cuando está en plenitud, también ha debido alternar titularidades con ausencias debido a este tipo de situaciones físicas. El propio club ha reconocido que el colombiano necesita un manejo especial, tanto en entrenamientos como en competencia, para mantenerlo disponible el mayor tiempo posible.

La condición crónica en la rodilla no implica necesariamente una cirugía inmediata ni una baja definitiva, pero sí representa un desafío para su continuidad regular. En el fútbol de alto nivel, donde la exigencia física es constante, este tipo de problemas obliga a los jugadores a convivir con el dolor y a seguir estrictos planes de recuperación y prevención. En el caso de Mina, su potencia, juego aéreo y agresividad defensiva hacen que la articulación esté sometida a un esfuerzo importante.

La noticia no solo impacta en Cagliari, sino también en la Selección Colombia, que sigue de cerca la evolución del defensor pensando en los compromisos oficiales que se avecinan. Mina ha sido una pieza clave en procesos anteriores, especialmente en torneos como el Mundial de Rusia 2018, donde se destacó por su aporte goleador y liderazgo. Por eso, su estado físico genera atención tanto en el cuerpo técnico nacional como en los aficionados.

Desde el entorno del jugador se ha transmitido tranquilidad, señalando que Mina continúa trabajando con normalidad dentro de los parámetros establecidos por los médicos. El plan consiste en dosificar minutos, evitar sobrecargas innecesarias y priorizar su bienestar a largo plazo. En el fútbol moderno, este tipo de gestión individualizada es cada vez más común, sobre todo con futbolistas que han tenido antecedentes de lesiones.

Mientras tanto, Cagliari seguirá evaluando su disponibilidad partido a partido. La intención es contar con Yerry Mina en los momentos más importantes de la temporada, sin exponerlo a riesgos innecesarios. El defensor, por su parte, mantiene la ilusión de estar al cien por ciento y seguir siendo protagonista tanto en Italia como con la camiseta de Colombia.